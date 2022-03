La semana más importante del año: el PGA Tour llega al país

Félix Olivo

Santo Domingo

Hola Fiebruses. Semana histórica la de República Dominicana con la llegada del PGA Tour a nuestro suelo, y la celebración de la quinta edición del Corales Puntacana Championship. Otro reto que enfrenta el Grupo Puntacana que pone al país en el mapa del golf mundial a nivel profesional, y que sabemos traerá consigo una promoción turística sin igual.

Cada año el evento madura más, y el equipo que comanda el director de mercadeo del Grupo Puntacana, Manuel Sajour, bajo la atenta mirada de Frank Elías Rainieri, Presidente y CEO del Grupo Puntacana, tiene otra vez la ardua labor de sacar adelante otro exitoso campeonato para gloria y orgullo de todos los dominicanos que sabemos la importancia de un evento de esta magnitud. Los talentos de cientos de empleados y voluntarios se unen para que el evento siga trillando el camino del éxito y continúe su aporte al turismo del país. El martes pasado fue la rueda de prensa en la que fueron anunciados los pormenores del torneo, con la presencia de Frank Elías Rainieri, el campeón defensor, Joel Dahmen, y John Norris, VP Senior de Asuntos Empresariales de los Torneos del PGA TOUR, así como de Don Frank Rainieri, quien hace poco delegó las funciones de presidente del grupo a su hijo Frank Elías, y quien se encontraba allí por primera vez como público. El evento se transmitirá en vivo por Golf Channel el jueves 24 y el viernes 25 de marzo de 10:30 a.m. - 1:30 p.m., y el sábado 26 y domingo 27 de marzo de 2:00 p.m. - 5:00 p.m. A nivel local, CDN Deportes estará realizando transmisiones en vivo desde el campo de golf Corales captando las incidencias del evento y, el domingo 27 de marzo, estará transmitiendo en vivo la ceremonia de premiación a las 5:00 p.m. A partir de hoy se corren las cortinas del CPC, y el Domingo será coronado un nuevo campeón, que será aplaudido por los miles de fans que se espera hagan presencia en Corales.

Up and Down.

* Dominicanos en acción: Hiram Silfa, Willy Pumarol, Juan José Guerra, y Manuel Relancio, llevan la bandera por el país en la decimocuarta fecha del calendario regular del PGA Tour. * Nombres sonoros. Joel Dahmen (campeón defensor), Graeme McDowell, Bryce Garnett, y Hudson Swafford (pasados campeones), junto a Bill Haas, John Huh, Dominic Bozzelli, , Stephan Jaeger, , Bo Van Pelt, D. J. Trajan, Danny Willett, Martin Kaymer, Sean O’Hair, Ricky Barnes, Mike Weir, y Aaron Baddeley s destacan en el field. * Latinos en acción. Aparte de los criollos, en cancha Camilo Villegas, Jonathan Vegas, Emiliano Grillo, Fabián Gómez, Andrés Romero, Jerónimo Esteve, y Rafa Campos. * Ayer fue el Pro Am. El esperado evento que reúne profesionales y amateurs fue disfrutado por los que tuvieron la suerte de jugarlo, pues cumplieron el sueño de jugar junto a uno de sus ídolos. 100 amateurs y 33 Pro’s estuvieron en acción en Corales. * $$ y puntos. US$3.7MM de los verdes en bolsa, y 300 puntos para la FedEx Cup. * Público. Regresa el soberano a ser testigo de las incidencias del torneo y se espera de su colaboración para que se eviten tumultos y ruidos que pudieran molestar a los jugadores y al desempeño del torneo. Muchos usarán su mascarilla, en un cuidado que no resulta excesivo, si consideramos que el fantasma del virus todavía acecha. * Suerte a los nuestros. Nada sería más regocijante que ver a todos los criollos cruzar al fin de semana. El público presente debe llevarle buenas vibras a Hiram, JuanJo, Manuel y a Willy.