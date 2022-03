Esquiador argentino es "terapeuta sexual" en los Juegos Paralímpicos

AFP

Yanqing, China

Es el terapeuta sexual de los Juegos Paralímpicos de Pekín, donde numerosos deportistas se le acercan para pedir consejo: el esquiador argentino Enrique Plantey quiere romper los tabúes alrededor de la sexualidad en las personas con alguna discapacidad.

"La gente tiene miedo de hablar abiertamente de esto", explica a la AFP el esquiador de 39 años, al lado de su novia Triana Serfaty.

"El principal problema es que las personas discapacitadas creen que no pueden tener una vida sexual y dar placer. Eso es falso", asegura.

Parapléjico desde que sufrió un accidente de tráfico cuando solo tenía 11 años, Enrique Plantey no siente nada de cintura para abajo, órganos genitales incluidos.

En 2020, creó junto a su novia la cuenta Instagram 'Sexistimos', un juego de palabras que refleja perfectamente la idea de que los dispacitados pueden tener una vida sexual.

El objetivo de la cuenta es dar información sobre el tema del sexo a personas con discapacidad.

"Esas informaciones ya existen. El problema es que no se difunden habitualmente", explica Triana Serfaty.

Además de consejos basados en su propia experiencia, la pareja propone discusiones en línea con sexólogos y terapeutas.

Con el fin de "romper tabúes", la pareja ha publicado una guía práctica "para explicar a la gente lo que pueden hacer en su vida sexual", añade Enrique.

"Paraorgasmo"

La mayoría de hombres que van a verle preguntan sobre una cuestión muy precisa: la erección.

"Personalmente, yo uso a menudo Viagra, lo que me permite tener una erección, pero no siento nada por debajo de la cintura, por lo que utilice o no mi pene durante el acto, no cambia nada a nivel de sensaciones", dice el argentino.

"Con Triana, trabajamos y promovemos lo que llamamos el 'paraorgasmo', es decir, tratar de encontrar fuentes de placer en todas las partes del cuerpo, no solo en las partes genitales".

Frente al hándicap, el argentino destaca también la importancia de la comunicación con la pareja.

"Con Triana, por ejemplo, sé cómo darle placer y ella sabe cómo darme placer".

Otro problema habitual que afecta a las personas parapléjicas, que no tienen sensibilidad en los miembros inferiores, es que deben usar con frecuencia un catéter urinario para vaciar su vejiga.

Antes de cada relación sexual, estas personas deben pasar por el lavabo para realizar una purga de orina para evitar un 'accidente' durante el acto.

Para muchas personas "es embarazoso hablar" de esto con su pareja y "algunas incluso no quieren tener una vida sexual por miedo a una fuga", asegura Enrique.

"Este paso por el lavabo forma parte de la sexualidad. Se tiene que ver como algo normal", añade Triana.

Viagra

La joven también dice que lucha contra lo que llama ideas preconcebidas: "La primera vez que Enrique fue al médico, el doctor le dijo que no podría tener nunca relaciones sexuales".

"Pero después de que aprendió a conocer su cuerpo, se dio cuenta que eso era falso. Debes ver por ti mismo de lo que eres capaz. ¡Nadie debe decidir en tu lugar!", precisa.

La experiencia del argentino, que fue el abanderado de su país en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos, fue rápidamente conocida entre la pequeña comunidad de los deportistas paralímpicos.

"Muchos en la villa paralímpica me vienen a ver para hablar de sexo y preguntar cosas", asegura Enrique Plantey.

"El otro día, alguien, y no diré quién, vino a mi habitación para pedirme Viagra", ríe.

¿Y la pareja pone en práctica sus preciados consejos durante los Juegos?

"Estamos en habitaciones separadas", sonríe Triana. "Debe concentrarse en su competición".

El argentino participará el jueves en el eslalon 'sentado', en la que los esquiadores bajan la pista sobre un asiento monosquí.