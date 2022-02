A-Rod, una vez despreciado por Trump, en grupo que compra su hotel en Washington

AP

Bernard Condón

El ex toletero de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez, una vez vilipendiado por Donald Trump como un "drogadicto" y un "bromista" indigno de usar la tela a rayas, ahora es una parte clave de un grupo de inversión que busca comprar los derechos de la marquesina del ex presidente en Washington. DC, hotel, dijeron a The Associated Press personas familiarizadas con el acuerdo.

La participación de A-Rod en el acuerdo de $375 millones, que podría cerrarse en unas semanas, convertiría al atleta convertido en empresario en un salvador financiero poco probable para Trump, permitiéndole recuperar los millones que invirtió y tal vez incluso salir con una ganancia de su pérdida de dinero. Hotel.

“Esta es una prueba más de que lo único que le importa a Trump es el dinero”, dijo el biógrafo de Trump, Michael D'Antonio. “Si A-Rod puede rescatar a Trump y sacarlo de una situación difícil y ayudarlo a obtener ganancias, aceptará ese trato. Lo tomaría de Hillary Clinton”.

Si bien los informes publicados a fines del año pasado identificaron al comprador como CGI Merchant Group, con sede en Miami, los derechos para arrendar la propiedad de 263 habitaciones cerca de la Casa Blanca en realidad los está comprando un fondo liderado por CGI que incluye a Rodríguez como socio general, dos personas familiarizado con el acuerdo dijo a la AP. Las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a discutir el acuerdo, se negaron a detallar la participación de Rodríguez, excepto para decir que es un inversionista clave.

Una de las fuentes identificó el fondo como el Hospitality Opportunity Fund de $650 millones que CGI, Rodríguez y el financiero de bienes raíces de Nueva York Adi Chugh establecieron a fines de 2020 para comprar hoteles con valoraciones en caída debido a los cierres de coronavirus y rebautizarlos como una colección de "socialmente". Propiedades "conscientes" y "ecológicas".

Pero el Trump International Hotel en Washington puede no ser una ganga. Si el trato se concreta al precio actualmente ofrecido de $375 millones, mucho más alto de lo que esperaban los expertos, podría permitirle a Trump salir con ganancias después de perder decenas de millones de dólares en el hotel, incluso cuando se convirtió en un imán para cabilderos, diplomáticos y partidarios del Partido Republicano.

Recaudar 375 millones de dólares compensaría con creces los 200 millones de dólares que la empresa de Trump invirtió en la renovación del histórico edificio de la antigua oficina de correos de propiedad federal para convertirlo en un hotel de lujo después de firmar un contrato de arrendamiento con la Administración de Servicios Generales en 2012, así como los 70 millones de dólares que un comité de supervisión del Congreso dice que el hotel perdió durante los cuatro años de Trump en el cargo.

Los expertos en bienes raíces dicen que un precio más realista en el mercado actual de Washington sería de $1 millón por habitación, o alrededor de $260 millones. Pero los corredores de hoteles, consultores y otros expertos contactados por AP dicen que determinar un valor justo para esta propiedad en particular es extremadamente difícil, en parte porque se trata de un contrato de arrendamiento que se vende. Además, el único nombre sobre la puerta desde que se abrió hace más de cinco años ha sido el de Trump y no se sabe cuántos invitados podrían entrar una vez que se eliminen esas cinco letras divisivas.

Rodríguez, contactado a través de su portavoz el lunes, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, ni tampoco la Organización Trump. CGI y Surya Capital, el tercer socio del fondo de hospitalidad dirigido por el inversionista nacido en India Chugh, se negaron a comentar. La GSA, que debe aprobar cualquier transferencia del contrato de arrendamiento, tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

La noticia de la participación de Rodríguez en el acuerdo hotelero de Trump reúne a dos figuras infames y polarizadoras y ha puesto de relieve de nuevo su relación, a menudo tempestuosa.

Trump, fanático de los Yankees desde hace mucho tiempo, dijo en una entrevista de radio de 2012 que nunca fue fanático de Rodríguez, ni como jugador ni como persona, citando una "mala experiencia" no especificada que tuvo con A-Rod cuando vivía en Trump's Park. Edificio Avenida.

Trump también tuiteó sobre A-Rod docenas de veces, principalmente en un lapso de 2011 a 2013 antes de que Major League Baseball suspendiera a Rodríguez durante toda la temporada 2014 por uso y posesión de sustancias prohibidas para mejorar el rendimiento, incluida la testosterona y la hormona del crecimiento humano. e intentar obstruir la investigación de MLB.

“Los @Yankees deberían dejar de pagarle inmediatamente a A-Rod: firmó su contrato sin decirles que era un drogadicto”, dijo @realDonaldTrump el Día Inaugural de 2013.

“Druggie A-Rod ha deshonrado a la bendita organización de los @Yankees, mintió a los fanáticos y avergonzó a la ciudad de Nueva York. No merece usar las telas a rayas”, dijo Trump en otro tuit.

Pero en los últimos años, parecía haber un enfriamiento. Trump elogió a A-Rod cuando los dos aparecieron juntos en una recepción benéfica en su campo de golf del Bronx en 2015. Y, según los informes, Trump llamó al 14 veces All-Star en los primeros días de la pandemia en 2020 para pedirle consejos sobre cómo manejar el coronavirus. .

Eso no impidió que Rodríguez y su entonces prometida Jennifer López aparecieran en un anuncio de campaña en línea de Joe Biden pocas semanas antes de las elecciones presidenciales de 2020, instando a los votantes hispanos a votar por el demócrata.

La actividad política anterior de A-Rod incluyó donaciones a la demócrata Hillary Clinton en 2016 y al republicano Mitt Romney en 2012, un regalo que Trump se sintió obligado a twittear en ese momento: “Empecé a preocuparme mucho por las posibilidades de Mitt cuando escuché que A-Rod donado a su campaña. Todo lo que toca A-Rod se vuelve malo”.

Desde que los días de juego de Rodríguez, de 46 años, terminaron en 2016, se ha centrado mucho en invertir, incluida la participación en un acuerdo de $1.500 millones el año pasado para comprar los Minnesota Timberwolves de la NBA. Rodríguez también posee numerosas oficinas, propiedades comerciales y residenciales, y participaciones en docenas de negocios, incluidos supermercados en línea, aviones privados compartidos, una marca de cerveza y cadenas de gimnasios y yoga.

Rodríguez fue un partidario entusiasta del Hospitality Opportunity Fund de $650 millones cuando se lanzó en diciembre de 2020 con planes para comprar más de 20 hoteles, y elogió al principal inversionista CGI por su enfoque de inversión socialmente consciente que se enfoca en ayudar a las "comunidades a las que llama hogar".

El director ejecutivo de CGI, Raoul Thomas, nacido en Jamaica, ha hecho grandes donaciones a los políticos demócratas y está recurriendo a una estrategia de marketing cada vez más popular que promete combatir las injusticias sociales y el calentamiento del planeta. El sitio web de CGI, propietario en su mayoría de oficinas y edificios comerciales en el área de Miami, anuncia lo que llama propiedades “conscientemente certificadas” que ayudan a los grupos locales que trabajan en temas sociales, de salud y ambientales y están comprometidos a reducir su huella de carbono.

Hasta el momento, el fondo ha comprado y renovado dos hoteles bajo el nombre de Gabriel en el área de Miami y un tercero en el campus de Morris Brown College en Atlanta, un trato que incluyó $30 millones de CGI para que la escuela históricamente negra desarrolle un hotel y programa de formación en hostelería.

Si la compra del hotel Trump sigue ese patrón, una propiedad que alguna vez estuvo llena de políticos republicanos que apoyaban a un presidente que ridiculizó la cultura liberal "despertada" y una vez calificó el calentamiento global como un "engaño chino" se encontraría prometiendo el 1% de los ingresos de la habitación a locales. Organizaciones benéficas, comprando en negocios locales y utilizando productos ecológicos.

El biógrafo de Trump, D'Antonio, dijo: “La idea de que alguien se apodere de esta ciudadela con excesos negligentes de derecha y la convierta en un refugio para los que tienen conciencia social y ambiental es deliciosa”.