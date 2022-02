Mala nota a Ozuna

Alex Rodríguez

Las garras del "Oso" no estuvieron afiladas para los Gigantes del Cibao, campeones dominicanos, durante su participación en la reciente finalizada Serie del Caribe.

Y si bien es cierto que no se le puede atribuir la exclusiva responsabilidad en la falta de ofensiva que experimentó el representante dominicano también resalta su escaso aporte tras "arrasar" en el torneo criollo.

Marcell Ozuna -el bateador de mayor cartel y figura junto a Robinson Canó en el combinado dominicano- apenas registró un porcentaje de bateo de .160, fruto de cuatro hits en 25 veces al bate.

No conectó ningún extrabase, remolcó un trío de carreras, recibió cuatro bases por bolas y se ponchó en cinco ocasiones. Además dejó a 16 bateadores esperando ser remolcados.

El manager Luis -Pipe- Urueta atribuyó al desconocimiento de los lanzadores contrarios el slump ofensivo que afectó al equipo dominicano y principalmente a su principal "cañón".

"Marcell Ozuna no tuvo el mejor torneo que digamos. No conocemos a los lanzadores, sobre todo los jugadores de Grandes Ligas y tienen dificultad cuando no han visto a un lanzador por primera vez", dijo Urueta tras la derrota en la final 4-1 ante Colombia.

Ozuna había sido un "terror" para los pitchers durante todo el torneo local. En las tres etapas -serie regular, round robin y serie final - se combinó para conectar diez jonrones con 31 carreras remolcadas en 42 partidos.

"Casi nunca han visto a un pitcher de estos y toma tiempo para descifrar sus lanzamientos y verlo por segunda vez", añadió Urueta, quien logró su primer campeonato de la Liga Dominicana en cuatro intentos.

Con los Gigantes en la serie regular, Ozuna bateó para .316 con 4 vuelacercas y 13 remolcadas, en el Todos Contra Todos conectó para .276-3-10 y en la final pegó a ritmo de .333-3-8 mientras era electo como el Jugador Más Valioso.

"En estos torneos la preparación es muy diferente y mucho más difícil por la data que puedas obtener. El grupo de scouting nuestro hace lo mejor tratando de buscar lo que más pueda, pero a veces es limitada y no se compara con lo que consigues en el torneo local", había dicho antes del partido final el manager de los Gigantes.