Herro lidera al Heat más allá de los Pistons con un rally en el 4to cuarto

AP

DETROIT

Tyler Herro anotó 31 puntos y ocho rebotes cuando el Heat de Miami se recuperó para vencer a los Detroit Pistons 100-92 este martes por la noche.

Miami (12-6) superó a los Pistons 27-6 en los primeros 8:17 del último cuarto para convertir un déficit de nueve puntos en una ventaja de 12 puntos.

“No fue solo Tyler. Toda nuestra segunda unidad cambió el juego en el tercer cuarto ”, dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. "Realmente no tuvimos ningún ritmo ofensivo en los primeros tres cuartos, y Detroit tuvo mucho que ver con eso, pero hicimos algunas paradas y eso nos ayudó a ponernos en marcha ofensivamente".

Jimmy Butler y Bam Adebayo agregaron 15 puntos y nueve rebotes cada uno para el Heat, que ganó por quinta vez en seis juegos. Kyle Lowry tuvo 15 puntos, ocho asistencias y seis rebotes.

"Es fácil conseguir asistencias cuando Tyler está lanzando así", dijo Lowry, quien tuvo siete asistencias en la cuarta. "Le pasaba la pelota y él le pegaba un 3".

Jerami Grant tuvo 21 puntos y siete rebotes para Detroit (4-13), que se fue de 1-4 en su estadía en casa. Los Pistons jugaron sin el centro Isaiah Stewart, quien cumplió el primero de una suspensión de dos juegos por el altercado del domingo con la estrella de los Lakers, LeBron James.

Detroit lideró a los Lakers por 15 después de tres cuartos el domingo antes de perder 121-116.

"El juego es diferente en el último cuarto y todavía estamos aprendiendo cómo manejar eso", dijo el entrenador de los Pistons, Dwane Casey. "Puedes subir 10 o 15, pero no importa por el triple y la forma en que los equipos lo suben tarde".

Los Pistons lideraron 53-47 en el medio tiempo, y Miami no pudo lograr una carrera significativa en el tercer cuarto. La bandeja de Hamadou Diallo con 0.2 segundos por jugarse en el período le dio a Detroit una ventaja de 76-67 al entrar en el cuarto.

Los triples consecutivos de Herro redujeron el déficit a 77-74, y Casey pidió tiempo muerto con 9:58 por jugar.

"Jugamos con lentitud durante tres cuartos, pero empezamos a rodar en el cuarto", dijo Herro, quien anotó 14 puntos en el cuarto. “Siempre he sido el tipo que tomó grandes tiros, todo el camino de regreso a la escuela secundaria, así que esta es la situación que amo. Quiero ganar partidos ".

El tiempo muerto no ayudó mucho, ya que el flotador de Herro le dio al Heat una ventaja de 80-79 con 8:09 por jugarse, y Herro conectó otro triple en la siguiente posesión. Después de una falla de los Pistons, la volcada de Dewayne Dedmon puso a Miami adelante 85-79, extendiendo la carrera a 18-3, y provocó otro tiempo fuera de Detroit.

"Fueron a una zona y simplemente no pudimos conseguir un balde", dijo Casey. "No anotamos y no contuvimos a Herro".