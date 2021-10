Cibao FC y Pantoja se verán las caras en una de las semifinales de la Liga Dominicana de Fútbol

SANTIAGO

Cibao FC y el Club Atlético Pantoja acostumbrado a enfrentarse en la final de la Liga Dominicana de Fútbol, tienen una cita en la etapa semifinal este domingo a las 6:00 de la tarde, en el estadio Félix Sánchez de Santo Domingo.

Cibaeños y capitaleños son los dos clubes más ganadores del balompié profesional dominicano, exhibiendo títulos nacionales y Copas del Caribe, además de contar con dos de los principales porteros en Miguel Lloyd y Odalis Báez.

El ganador pasará a la última etapa en una serie que será inédita, ya que su rival nunca ha estado en la final, ya sea que gane esa semifinal el Atlético Vega Real o su vecino de Jarabacoa FC.

Técnico procura salud

Para el director técnico del Cibao FC el partido “Será difícil, como cada uno de los que hemos jugado con ellos, donde obviamente los resultados hablan por sí solos y la paridad y exigencia que siempre ha habido entre los dos equipos, son evidentes”

Dijo que cada rival que tienen su propia historia jugando este tipo de distancia, una semifinal con todo lo que conlleva la situación y obviamente se debe competir con la inteligencia para poder sortear la serie.

“Los jugadores nuestros están todos disponibles y en condiciones para el partido, en ese sentido estamos bien”, dijo.

Agregó que “la fortaleza mental es una virtud importante, razón por la que esperamos llegar al cien por ciento de ese lado, es un aspecto que valoro incluso más que el físico de los jugadores”

“Nosotros hemos trabajado muy bien el aspecto psicológico de nuestro jugador todo el camino, tenemos un departamento para ello, y esperamos llegar fuerte, que es lo que más me preocupa incluso más que la salud física y del momento

Cuestionado sobre abrir la serie como visitante, Alfonso dijo que Cibao FC es capaz de tener buenos resultados fuera de la casa, y lo ha mostrado a lo largo del 2021, “no es algo que me preocupa en demasía”.

Se le pidió a Alfonso que diera una opinión sobre Pantoja y dijo que “ellos tienen sus características. Contra golpean bien, son uno de los mejores en ese sentido, y seguramente no van a cambiar eso, tienen buen manejo de balón, y pueden ser flexibles, sobre todas las cosas se defienden bien cerrando espacios internos, es lo que han hecho todo el tiempo, en cuatro enfrentamientos y no creo que harán muchos cambios”.

“Tienen un contexto de semifinal y lo psicológico también juega, así que ellos tendrán un plus en la mentalidad del futbolista, razón por lo que habrá que ver quien está más fuerte en ese sentido.

Haber terminado con dos derrotas no preocupa a Jorge Alfonso, “mi preocupación principal siempre ha sido el estado de salud de los futbolistas, no contar por ejemplo con Julio Murillo o no tener al 100 por ciento a todo el mundo, y eso lo hemos superado”

“No miro el pasado, si lo hiciera no me quedaría con esas dos derrotas, sino que miraría todo lo extraordinario que hemos hecho a lo largo de la temporada”.

Asi han jugado este año

El equipo naranja y los Guerreros se han enfrentado cuatro veces esta temporada, distribuidos en dos en la vuelta regular y la misma cantidad en la Liguilla.

Cibao con el respaldo de Banreservas y el Grupo Rica se impuso en el primer desafío 2-o el 9 de mayo, con goles de Jean Carlos López al minuto 36 y Yony Angulo en el 45.

Volvieron a verse las caras el 27 de junio, pero ni Cibao FC ni Pantoja lograron anotar goles y solo sumaron un punto del empate 0-0.

Los dos oncenos se enfrentaron por primera vez en la Liguilla el 28 de agosto, quedando el partido igualado a1-1, anotando Kelvin Tejada al minuto 14 por Pantoja y Jean Carlos López al 90+4 por el Cibao FC.

Pantoja logró salir airosos cuando chocarán por segunda vez en la Liguilla y se llevó la victoria 2-0 el 24 de septiembre, contando con goles de Juan David Díaz y Josué Báez.

El equipo naranja ganó fácil la serie regular con una sumatoria de 44 puntos y luego se clasificó segundo en la Liguilla con 17 puntos, uno menos que Atlético Vega Real y uno más que Pantoja.

Previo al choque dominguero se jugará el primer partido de la semifinal entre Jarabacoa y Vega Real, encuentro que será el sábado a las 4:00 de la tarde, en el Junior Mejía del equipo de La Montaña.

El ganador de la semifinal entre los dos oncenos Vega Real y Jarabacoa, estará por primera vez en una final de la Liga Dominicana de Fútbol.