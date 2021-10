Alineaciones de Dodgers y Cardenales para el partido por el comodín

Estas son las alineaciones de los Dodgers de Los Angeles y los Cardenales de San Luis para el partido por el comodín de la Liga Americana a partir de las 8:10 de esta noche en el Dodger Stadium.

Dodgers Cardenales

Mookie Betts, RF Tommy Edman, 2B

Corey Seager, SS Paul Goldschmidt, 1B

Trea Turner, 2B Tyler O'Neill, LF

Justin Turner, 3B Nolan Arenado, 3B

Will Smith, C Dylan Carlson, RF

AJ Pollock, LF Yadier Molina, C

Matt Beaty, 1B Edmundo Sosa, SS

Cody Bellinger, CF Harrison Bader, CF

Max Scherzer, P Adam Wainwright, RHP