Dominicana protagoniza cuarta jornada Mundial Sub-18 3X3

Debrecen, Hungría

República Dominicana y España protagonizan la cuarta jornada del Mundial 3x3 U18.

Cuatro días de acción en la Copa del Mundo FIBA 3x3 U18 han sido absolutamente emocionantes, y ahora se acerca el final de la competencia en Debrecen.

España se mantuvo invicta en las competiciones femeninas con dos contundentes victorias sobre Holanda y Egipto, mientras que República Dominicana brilló en la competición masculina con importantes victorias sobre Lituania y Hungría, y Mongolia, en masculino, consiguió su primera victoria de la competición contra Rusia, segunda cabeza de serie.

Las españolas hicieron una declaración en el cuarto día de acción, ya que dejaron de lado a las potencias de Holanda y Egipto con total facilidad, anotando 38 puntos en dos victorias dominantes. También jugaron el juego de la manera correcta, con movimientos hábiles, haciendo pases extra todo el tiempo y anotando de muchas maneras con contribuciones iguales de todas en la lista. Ha puesto un marcador con sus cuatro partidos hasta el momento y será una verdadera amenaza para ganar el Mundial si continúan con este nivel de rendimiento.

República Dominicana (Hombres)

La energía de este equipo es increíble, y después de un día cuatro perfecto con victorias cruciales sobre Lituania /22-20 en tiempo extra) y Hungría (15-7), la República Dominicana avanza a los cuartos de final donde Estonia espera. La defensa estelar de todo el equipo fue vital en una reñida victoria sobre el peso pesado europeo, Lituania, y tuvieron que mantener su enfoque para mejorar a los anfitriones, Hungría, pero con dos victorias de dos hoy estarán llenos de confianza para este sábado en las eliminatorias.

Jose Rodríguez (República Dominicana)

¿Por dónde empezamos con este joven? Simplemente hizo todo por su equipo en un fantástico cuarto día de acción para la República Dominicana, haciendo esfuerzos defensivos masivos a lo largo de dos grandes victorias contra Lituania y Hungría para mantener a su equipo en el juego, además de asegurar el primero con un lance decisivo.

Cuartos de final

Masculino:

Egipto vs Kazajstán

Ucrania vs Bielorrusia

Estados Unidos vs Lituania

República Dominicana vs Estonia

Femenino:

Hungría vs Rusia

Estados Unidos vs Estonia

Alemania vs Ucrania

España vs Letonia