¿Qué es la Liga Diamante, la competencia en la que corre Marileidy Paulino?

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El pasado jueves la velocista dominicana Marileidy Paulino continuó con su buena racha iniciada en los pasados Juegos Olímpicos Tokio 2020, al conseguir el primer lugar en la competencia de 400 metros planos de la Liga Diamante.

Pero, ¿qué es la Liga Diamante?

Es un campeonato de atletismo que engloba a múltiples modalidades, en la que los atletas compiten por puntos para clasificarse a la ronda final y disputar el premio mayor, respaldado por World Athletics, el organismo internacional principal de estas disciplinas.

El torneo funciona bajo una modalidad de puntos, con el primer lugar recibiendo 8 puntos, el segundo 7, el tercero 6, y así sucesivamente hasta el octavo lugar, según las reglas establecidas de la Liga Diamante.

Asimismo, en estas carreras no se reparten medallas, sino que más bien se le entrega una compensación económica a cada deportista, dependiendo de la plaza obtenida.

Quien llegue en la primera posición, en una competencia de la serie regular, ganará 10,000 dólares (poco más de RD$ 570,000), en segunda US$6,000 (alrededor de RD$342,000) y en tercera (casi RD$200,000).

El cuarto lugar tiene el premio de US$2,000 (unos RD$114,000); quinto US$1,250 (RD$71,000); sexto US$1,000 (cerca de US$57,000); séptimo 750 dólares (casi RD$43,000) y octavo 500 dólares (RD$28,500).

No obstante, en la serie final estos premios se incrementan, siendo el premio por la primera plaza 30,000 dólares, más de 1.7 millones de pesos. Además, el segundo y tercer lugar ganan el doble en esa sola carrera, en comparación con las anteriores.

Igualmente el vencedor de su respectiva disciplina recibirá, aparte del dinero, un “trofeo diamante”, y en algunos casos, un comodín para el Campeonato Mundial de Atletismo.

Siguiente prueba

Paulino, doble medallista de plata en Tokio 2020, tiene en su mira su próxima carrera, que se celebrará en París, Francia, el próximo sábado.

“Estoy feliz con la carrera de esta noche. Estaba un poco frío, pero no me molestó. Había un poco de viento lo que hizo la carrera difícil. Así que estoy feliz con el resultado. Vamos ahora a París. Mi última carrera de la temporada será en Zurich y luego de eso me tomaré un descanso de 15 días”, indicó la dominicana en una entrevista con la Liga Diamante.