Yermín Mercedes: “me alejo del béisbol por tiempo indefinido”

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El pelotero dominicano Yermín Mercedes, quien fue bajado a Ligas Menores por los Medias Blancas de Chicago a principios del mes, afirmó en redes sociales que se alejaría por “tiempo indefinido” del béisbol.

Mercedes hizo el anuncio en su cuenta de la red social Instagram, en una publicación donde agradeció a Dios y a sus fanáticos, y de igual forma pidió disculpas a quienes ofendió por su “inmadurez”.

“Primero que nada quiero agradecerle a Dios por darme la vida a los fans que sin ellos no fui nada a mi familia por comprenderme y apoyarme siempre a Daniel Szew por sacarme adelante, y de paso pedirle perdón a todos aquellos los cuales he ofendido fruto de mi inmadurez a los miembros de la radio, televisión y prensa… a todos los equipos que participé por no tolerar las decisiones de ellos a todo aquel que como ser humano le he fallado le pido disculpas y de esta manera me alejo del béisbol por tiempo indefinido..! Dios los bendiga it's over”, escribió el criollo.

Este es un nuevo giro en la carrera del “Yerminator”, quien fue nombrado el Novato del Mes de abril de la Liga Americana, periodo en el que bateó de 82-34 (.415) con cinco dobles, cinco jonrones, 16 empujadas, 10 anotadas, seis bases por bolas negociadas y slugging de .659 en 22 partidos.

Tal fue su producción a inicios de la campaña de Grandes Ligas que las guantillas que usó durante su debut se convirtieron en los primeros objetos del 2021 en ser conservados por el Salón de la Fama del Béisbol, luego de que en sus primeros dos partidos pegó ocho imparables en nueve turnos, con un cuadrangular, par de dobles y seis carreras remolcadas.

Caída

Mercedes siguió bateando con buen ritmo hasta que rompió las reglas no escritas del béisbol.

Con una amplia ventaja en el marcador, con un conteo de 3-0, un jugador de cuadro en el montículo y una orden de hacer swing, Yermín la sacó del parque.

Por esto, el manager de los Medias Blancas, Tony La Russa, lo criticó públicamente y desde entonces su producción disminuyó de manera enorme, teniendo una línea ofensiva de 162/.236/.207 en 123 visitas al plato, con un jonrón y dos dobles, hasta que la franquicia lo envió a Triple A.

Sigue en roster

No obstante, Mercedes sigue formando parte del roster activos de la sucursal de Triple A de las Medias Blancas, de acuerdo con el periodista de The Athletic, James Fegan.

Fegan también aseguró que la franquicia está al tanto de la publicación de Yermín, pero hasta el momento no han recibido ninguna notificación formal por parte del pelotero.