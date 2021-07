MLB transmitirá hoy un documental de Tatis Jr.

AJ Cassavell/MLB.com

San Diego

El increíble camino al estrellato del dominicano Fernando Tatis Jr. fue consagrado el martes con su primer clásico de mitad de temporada.

El miércoles, ese recorrido tendrá una noche dedicada para él.

El documental “Tatis: The Rise of El Niño” (Tatis: El Ascenso de El Niño) será estrenado en MLB Network esta noche a las 8 p.m. ET. El especial profundiza en el camino del estelar campocorto de los Padres, desde sus comienzos en la República Dominicana hasta su llegada al estrellato, junto a la relación con su familia.

El documental tiene entrevistas hechas a Tatis a lo largo de los años, así como también a su grupo más cercano, incluyendo a su padre Fernando Tatis y su hermano, Elijah, actualmente un prospecto de los Medias Blancas, al igual que a su compañero y antesalista de los Padres, Manny Machado y el manager y gerente general de San Diego, Jayce Tingler y AJ Preller, respectivamente.

También hay comentarios de figuras notables, como Pedro Martínez y Alex Rodríguez, quienes hablaron maravillas de la forma de juego de Tatis -- señalando el impacto que podría tener en el deporte a futuro.

“Alto, bien parecido, energético... es un jugador único”, mencionó Martínez.

Rodríguez añadió: “Soy un ferviente aficionado de lo que está haciendo y no podría estar más emocionado por el juego de béisbol”.

El documental contiene los momentos impresionantes de la primera mitad de esta temporada de Tatis. Su OPS de 1.020 lidera la Liga Nacional, lo mismo que con sus 28 jonrones y 20 bases robadas. Ningún jugador ha liderado su liga en bambinazos y estafadas en una misma campaña desde Chuck Klein en 1932.

Es fácil ver por qué Tatis se ha convertido en el segundo jugador activo en ver su recorrido documentado por MLB Network, junto a Mike Trout en el 2017.

El especial de Tatis explora su vida a través del pasado, presente y (muy brillante) futuro.

Contiene videos de su niñez en San Pedro de Macorís, junto a sus logros profesionales. Habla de los puntos clave de su carrera, incluyendo el cambio desde los Medias Blancas a los Padres en le 2016 y la extensión de contrato de 14 temporadas que firmó cinco años después.

Pero el documental profundiza más allá de los mejores momentos de Tatis. También habla de la personalidad que caracteriza al campocorto.

“Se está convirtiendo en la cara del béisbol”, dijo el narrador de los Padres, Mark Grant, quien ofreció su opinión en el documental. “Espero que lo sea por mucho tiempo”.