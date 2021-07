Mario Emilio Guerrero

megkrantz@hotmail.com

En el argot del béisbol, cuando un jugador tuvo una participación muy breve en las Grandes Ligas, limitándose a un partido, un turno, una entrada, uno o dos tercios, una intervención defensiva o como corredor emergente, se le denomina “Cup of Coffee Player”.

Traducida al español la expresión es Jugador de una Taza de Café. De acuerdo al portal Baseball Reference en la historia de ambas Ligas Mayores más de mil 500 peloteros cumplen con esas características, de los cuales hemos identificado un total 9 dominicanos.

Ellos son, por orden cronológico, Elvio Jiménez, Ramón Mañón, Ramón Fermín, Rafael Quírico, Lariel González, Pedro Santana, Anderson García, Melvin Mercedes y José de Paula.

Del grupo, sólo Elvio Jiménez y Pedro Santana han sido jugadores de posición y los demás, lanzadores.

A continuación, detallamos la actuación de estos jugadores en su único partido en las Grandes Ligas:

Elvio Jiménez (Yanquis de Nueva York) 4/10/1964 Vs. Indios de Cleveland, bateó tercero en el line up y defendió el jardín izquierdo (6 VB, 2 H, .333). En el aspecto defensivo tuvo 5 oportunidades de fildeo y no cometió errores.

Ramón Mañón (Vigilantes de Texas) 19/4/1990 Vs. Cerveceros de Milwaukee, relevista (2.0 IL, 3 H, 3 C, 3 CL, 3 BB), salió sin decisión.

Ramón Fermín (Atléticos de Oakland) 6/8/1995 Vs. Marineros de Seattle, relevista (1.1 IL, 4 H, 2 C, 2 CL, BB), salió sin decisión.

Rafael Quírico (Filis de Filadelfia) 25/6/1995 Vs. Rojos de Cincinnati, abridor (1.2 IL, 4 H, 7 C, 7 CL, 5 BB, SO, HR), perdió.

Lariel González (Rockies de Colorado) 22/9/1998 Vs. Cascabeles de Arizona, relevista (1.0 IL, 0 H, 0 C, 0 CL, 0 BB, 0 SO, retiro los 3 bateadores que enfrentó), salió sin decisión.

Pedro Santana (Tigres de Detroit) 16/7/2001 Vs. Rojos de Cincinnati (jugó defensa en la segunda base en la octava entrada y en su única intervención capturó un elevado).

Anderson García (Filis de Filadelfia) 7/7/2007 Vs. Rockies de Colorado, relevista (0.2 IL, 2 H, C, CL), salió sin decisión.

Melvin Mercedes (Tigres de Detroit) 15/8/2014 Vs. Marineros de Seattle, relevista (2.0 IL, 0 H, 0 C, 0 CL, 0 BB, 0 SO, retiró a los 6 bateadores que enfrentó), salió sin decisión).

De Paula (Yanquis de Nueva York) 21/6/2015 Vs. Tigres de Detroit, relevista (3.1 IL, 2 H, 1 C, 1 CL, 4 BB, 2 SO, HR), salió sin decisión.