Un asiento para dos

Este sábado el excampeón del mundo Jeison ‘Banana’ Rosario reaparece luego de su infructuosa pelea de unificación de títulos ante el norteamericano Jermell Charlo, en Connecticut, el 26 de septiembre de 2020.

Banana sufrió un aparatoso nocaut en el octavo episodio luego de dominar los primeros cuatro del combate. Hace ya nueve meses, pero creo que debió tener mejor descanso, también un rival inofensivo para regresar… ¿por qué? Lo primero es que estamos lidiando con seres humanos, no con máquinas, robots, que podemos reemplazar las piezas o extirpar la zona destruida por su rival y en cuestión de minutos tenerlos activos en la guerra. No, no.

MI PORQUE: Lo secundario es como se relaciona esta situación con la historia. He insistido en este aspecto porque conozco las historias de Kid Dinamita (f), Chino Díaz (f), Emiliano Valdez (f) y ojalá nunca haber tenido que recordar el caso más reciente, el de Geisy Lorenzo (f)… pero amigos, incluso en el campo amateur tenemos los casos horrendos como el de Mervin ‘Cheché’ Lorenzo y Alberto Zorrilla Johnson, quienes andan con un parche en su cara, con un ojo menos porque nadie le dijo: “Hasta aquí, ya no más”; y otros casos como el de Argenis Núñez, quien anda con una de sus retinas en las manos… ¡ay! ¿Y Roberto Navarro en la Liga Mundial AIBA?, el también olímpico Rafael Castillo y su triste final de carrera en los campeonatos de boxeo de la “Alternativa Bolivariana para América Latina y del Caribe (ALBA)” impulsados por el gobierno de Hugo Chávez Frías (f) en Venezuela.

RAZÓN: Por estos desgraciados recuerdos de forma particular hubiese puesto al excampeón “Banana” Rosario a pelear con un perdedor, un rival que no le ofrezca peligro, pero sí que le exija algunos rounds de acción y que le de calor, tres o cuatro asaltos, suficiente para ver su estado físico y mental, y por qué no, dos o tres combates más de recuperación en las “ligas menores”; como hizo su rival de turno Erickson Lubin, noqueado en un round también por el rey Charlo, fue subiendo poco a poco el nivel de sus contrincantes y acumula marca de 5-0 desde entonces y 23-1, con 16KOs, total.

PRONÓSTICO: Resulta increíble que Banana con 10 meses sin pelear esté No.2 del mundo, Lubin con su racha de 5 victorias solo alcanza el No.9 en las últimas clasificaciones, ellos van por el cetro “Plata” 154 libras CMB el sábado en Atlanta, el ganador, de seguro tendrá un ticket para medirse de nuevo a: “¡Charlo!, ay no”. Me parece oír el grito de los dos.

El dominicano es un mulo, un boxeador de manos pesadas y cuerpo de cemento, pero al final es un humano, con un corazón que no le cabe en un camión, pero al fin, humano; esta vez no lo veo favorito, ojalá que gane y derribe todos mis argumentos, pero lo veo en la línea de la derrota sin ninguna necesidad: Ganó la bolsa más grande que haya ganado boxeador dominicano en su última salida, de forma inexplicable con una posición en el ranking del mundo envidiable aun con su inactividad, por qué eligieron a Lubin si Charlo se marcha a la división mediana y podría dejar vacante cuatro coronas del mundo si derrota a Brian Carlos Castano el 17 de julio próximo en San Antonio, Texas. ¿No era mejor esperar ese acontecimiento, hacer dos peleas suaves en el trayecto y tratar de atrapar una faja vacante de las que Charlo tirará al aire?

Y se ganara Castano, el proceso también era conveniente para el nuestro.