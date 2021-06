Wander Franco jonronea en su debut en las Grandes Ligas

Efraín Ruiz Pantin

LasMayores.com

El dominicano Wander Franco debutó en las Mayores por todo lo alto.

Franco conectó un jonrón de tres carreras en la parte baja del quinto inning contra el venezolano Eduardo Rodríguez para que los Rays empataran la pizarra a cinco contra los Medias Rojas la noche del martes en Tropicana Field.

Visiblemente emocionado, Franco alzó el brazo derecho en señal de victoria al pasar por primera y tuvo que salir del dugout para saludar al público tras recorrer las bases.

El vuelacercas por el jardín izquierdo, ante el primer pitcheo de Rodríguez, salió del bate de Franco a 95.5 mph y viajó una distancia estimada de 362 pies, según Statcast.

Según Sarah Langs de MLB.com, con 20 años y 113 días de nacido, Franco es el 8vo jugador más joven en dar un jonrón en su primer juego en las Mayores desde al menos 1901. Franco es el más joven en hacerlo desde Jurickson Profar (19 años, 195 días) en el 2012.

Franco también se convirtió, de acuerdo con Baseball-Reference, en el jugador más joven desde al menos 1901 en conectar dos extrabases, incluyendo un jonrón, anotar al menos dos carreras y empujar al menos tres rayitas en su primer juego, superando a Joey Gallo (21, 195).

En su siguiente turno, en la baja del 7mo y contra el relevista Josh Taylor, Franco siguió su noche de ensueño con un doblete por el jardín izquierdo con dos outs en la pizarra. Esa conexión fue de 105.3 mph.

Y la exhibición no fue solo con el bate. Cubriendo la tercera base, una posición en la que no había jugado profesionalmente sino hasta esta temporada, Franco hizo una sólida doble matanza en la parte alta del 8vo. Con un out en la pizarra y su compatriota Rafael Devers corriendo en segunda, tomó un rodado de Hunter Renfroe, obligó a Devers a dejar su línea de carrera mientras intentaba tocarlo y luego hizo un preciso y fuerte tiro a primera para terminar la entrada.

Más temprano en la noche, y en medio de toda la expectativa que hay sobre sus hombros, Franco había comenzado su carrera en la Gran Carpa con agresividad haciéndole swing violento y conectando fouls a los dos primeros pitcheos que le hizo Rodríguez en la noche. Pero si alguien creía que el prospecto dominicano de 20 años estaba ansioso, enseguida quedó claro que ese no era al caso.

Tras esos swings como segundo bate de Tampa Bay en la parte baja de la primera entrada, el mejor prospecto de todo el béisbol dejó pasar cuatro pitcheos en bola, varios cercanos a la zona de strike, para recibir un trabajado boleto en su primer viaje al plato.

El pasaporte llevó al cubano Yandy Díaz a segunda base y rindió frutos al poco tiempo cuando Díaz y Franco anotaron con un sencillo remolcador del también dominicano Francisco Mejía para darle ventaja tempranera de 2-0 a Tampa Bay.

En su segundo turno, con los Rays ahora abajo 5-2 en la parte baja del 3er inning, Franco volvió a llevar la cuenta a tres bolas y dos strikes antes de fallar con un largo elevado al jardín central. La pelota salió del bate a 96.4 mph y viajó una distancia estimada de 370 pies, según Statcast.

El mejor prospecto del béisbol ya se había hecho sentir al hacer su llegada al estadio con mucho estilo en un Rolls Royce blanco.

Unas horas más tarde, empezaría a dejar su huella en el terreno de juego. Y de qué manera.