Los ‘youtuber’ empiezan a decepcionar en el ring

“No es lo mismo con violín que con guitarra”, eso de que los millones de seguidores de los famosos chicos youtuber pagarían los PPV de sus ídolos en pelea sobre el ring, está por verse… al parecer es mejor tenerlos en franco “teteo”, en un ambiente de juca, ron, mujeres envueltas en pedacitos de trapos, husmeadoras bucales electrónicas y droga a granel.

El sábado todos los planes y expectativas cayeron al suelo, aunque Logan Paul con su sobrepeso de 50 libras aguantó todos los bofetones de Floyd Mayweather Jr. a partir del segundo asalto, el público también quedó con muchas interrogantes metidas en un bache de decepción.

FALLARON LOS NUMEROS: La leyenda, ya con 44 años y con cabellos injertados, ocultó su calva, su cabeza rasurada, pero tampoco mostró sus habilidades de otros tiempos y el espectáculo esta vez no le quedó bonito como cuando noqueó a Conor McGregor.

Mayweather Jr. con 50-0 y su youtuber de 0-1, no es un error, Logan tenía una derrota sin victoria como boxeador… había planes de que el invicto Floyd se llevara 100 millones de dólares (con el 50% de los paquetes); el rubio que incluso se vinculó comercialmente a la nacionalidad puertorriqueña buscaba 26 millones para él solito.

El periodista gringo, Dave Meltzer aseguró que la recaudación fue tan solo de 650.000 mil dólares por el Pago Por Evento en Estados Unidos.

Por lo que las sumas esperadas por los protagonistas fueron disminuidas por los aguaceros que antecedieron a su “combate” en Miami.

Espero que económicamente esto haya sido un gran fracaso, y los demás combates en forma de “exhibición” terminen en el lodo. El mundo demanda boxeo original, buenos pleitos entre campeones..

LATERALES: Dana White comparó la de Mayweather-Paul con un choque entre Kim Kardashian y la supercampeona MMA Amanda Nunes, ¡no me jodas!, dijo… El excampeón semipesado CMB, Jean Pascal, no pudo enfrentar a Badou Jack al no pasar la prueba antidopaje… Samsur viene en grande con velada de Monte Plata.