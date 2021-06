RD con tres de los mejores 100 campos del mundo

Félix Olivo

@felixolivo - @fiebredegolf

Santo Domingo

La noticia salió hace unos días y de inmediato se hizo “viral”. Nuestro país cuenta con 3 campos entre los mejores 100 del mundo. En el reporte anual que realiza el reputado medio especializado golf.com, publica lo siguiente: “Nuestros evaluadores de campos de golf estudiaron los mejores campos públicos de EEUU, Canadá, México, Bermudas y el Caribe, extrayendo los 100 mejores campos que usted puede jugar”, resultando el país con esa alta distinción que habla muy bien de la calidad de golf que el turista encuentra en nuestro país, y reafirma por qué nos hemos convertido en un bastión en el segmento de turismo de golf, no sólo en Latinoamérica, sino que vamos ganando buena reputación a nivel mundial. Aquí un breve detalle de cada uno:

Teeth of the Dog (puesto No. 7): Inaugurado en 1971, es el referente a nivel mundial del golf dominicano. Es el campo mas antiguo entre los tres y se ha ganado su reputación a través de los años, no solo por su calidad y nivel, sino porque en reiteradas ocasiones, el gran maestro Pete Dye, arquitecto y constructor del campo, dejó ver bien claro que era una de su creaciones preferidas. Ha albergado importantes eventos como La Copa Eisenhower (Trofeo Espíritu Santo, 1974), varios eventos del PGA Tour Latinoamericano, Shell Wonderfull World of Golf, LAAC, entre otros, y ha celebrado por décadas el Abierto de Casa de Campo y el Torneo Sugar. Se ubica en Casa de Campo.

Punta Espada (puesto 18): Es obra del gran Oso Dorado, Jack Nicklaus. Ubicado en Cap Cana, esta joya fue inaugurada en 2006, y de inmediato los golfistas la colocaron en su “Bucket List”. Fue el primer campo dominicano con evento transmitido a todo el mundo, el Cap Cana Championship, torneo del calendario regular del Champions Tour celebrado por tres años consecutivos que fue difundido por Golf Channel, y que deslumbró a millones en todo el mundo por su extraordinaria belleza. Hace poco se le hizo un “face lift’ que le devolvió la magia y la belleza a este campazo que exhibimos con orgullo.



Corales (puesto 90): Es el mas joven de los tres, pero ya traza su propia historia al ser la única sede de cuatro eventos del PGA Tour y dos del web.com Tour, los cuales han colocado de una vez por todas nuestro país en el mapa del golf mundial. Es un diseño de Tom Fazio y fue inaugurado en 2010. Caracterizado por amplios fairways, profundos bunkers, grandes y sinuosos greens, y una belleza espectacular, Corales es el orgullo del Grupo Puntacana. Sus condiciones y su fama han enamorado a miles de personas que vienen a jugarlo, y que se deleitan cada vez que lo ven por televisión.

Como dominicanos debemos estar felices de que, entre miles de campos, seamos honrados con esta distinción. ¡Que viva nuestro golf!

Nota: El sourvey solo ranquea campos públicos en las zonas demográficas descritas.

Fuente: https://golf.com/travel/courses/best-public-golf-courses-caribbean-mexico-bermuda-ranking/

Up and Down

