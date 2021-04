El regreso de Banana

Yoel Adames F.

El norteamericano Eirckson Lubin es un hombre de poder, un “KOTuber” (eso es mío), su marca es de 23 triunfos, 16 de ellos por la vía del sueño (66.7%). Para bien o para mal es de guardia zurda. Y será el próximo rival del exrey superwelter dominicano Jeison “Banana” Rosario. Tienen algunas cosas en común, sobre todo que fueron noqueados por el actual campeón unificado Jermell Charlo, el zurdo de la Florida fue flagelado en el primer asalto, ¡papita frita! Banana en cambio fue más lejos y parecía dominar el inicio, pero fue pelado y licuado por el torbellino ofensivo del gemelo Charlo, quien lo detuvo en el octavo capítulo para arrancarle con autoridad los cetros de la AMB (de supercampeón) y el regular de la FIB, la correa de la IBO al parecer el quisqueyano la botó previo al pleito, pero estaba incluida cuando fulminó en cinco rondas a Julian Williams, en enero de 2020. El ganador tendría otro chance mundial, no sé si ante su verdugo o el “flamante” vencedor perseguiría otras coronas de esas de menos consideración, “diamante”, “Mundo Hispano”, “Oro”; bueno, Lubin es el rey plata de la división, según el CMB.

UNA SUAVE: Nunca he tenido afición de manejar boxeadores, quizás me lo impide la férrea vocación por mi carrera periodística, la cual no convalidaría con ese oficio; pero a veces me atrevo a adivinar algunas cosas ajenas, por ejemplo: tomando en cuenta el nocaut aparatoso que sufrió el dominicano en el choque unificatorio, yo le hubiese hecho una pelea de preparación: suave, muy suave, antes de llevarlo a este tipo de confrontación, aun tenga chance de ganar. Además del castigo que recibió, el 26 de junio cuando suba al ring ante Lubin, se cumple un largo período de 9 meses de inactividad exacto. Si fuera un embarazo, daría a luz esa noche...

FANTASMA DEL MANGU: El flamante doble campeón latino (AMB-CMB) de peso semipesado Bryan Pérez, vencedor el exrey del mundo Félix “Mangú” Valera, ahora está en un tremendo tanque extraño: ¡nadie quiere enfrentarlo!

Sus manejadores han tratado de hacerle un par de peleas en el área y hasta en Europa, pero al final, se caen como un mango.

El último intento ya estaba prácticamente firmado e incluso seria eliminatorio frente a un contendor británico invicto, el ganador iría tras un chance mundialista; esa era su gran oportunidad inmediata, pero cuando vieron el video de su pasada confrontación ante el Mangú Valera, se cayó todo ahí mismo.

BOXEO ROSA: Tengo una información de último minuto, el próximo mes habrá una explosión local en el boxeo rosa, habrá un gran pleito de faldas, pero esta vez nada personal ni sentimental, se disputará la corona del respeto, de la “Doña del patio”, ay, ay, ayyyy. ¿Qué cosa? Ese combate podría ser entre tres, pero Ed2.

TEOFIMO CON ABEJÓN: El campeón unificado del peso ligero en tres organismos, Teofimo López, aseguró que Javier Fortuna tiene demasiado experiencia y aún posee una fuerte pegada para su colega titular interino del CMB, el prospecto Ryan García.

Teofimo entiende que el dominicano gana el cinturón por nocaut. ¿Qué le parece? La pelea está firmada, por fin, y aunque no hay escenario seguro todavía, el 7 de septiembre es el día de que el romanense haga historia y se vista de primer dominicano triple campeón mundial en la historia del boxeo.