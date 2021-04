Fiebre de Golf Premium de aniversario; Grillo en gran semana

Félix Olivo

@felixolivo - @fiebredegolf

Parece que fue ayer cuando iniciamos Fiebre de Golf TV (Premium hoy día), y pasado mañana se cumplirán 17 años desde que hiciéramos la primera emisión del único programa de golf en RD. Han sido 17 años de evolución, de reconocimiento, de mucho trabajo y de muchos, pero muchos viajes a todas partes del país y el exterior a cubrir eventos, para tener al día a nuestra audiencia con imágenes frescas y amenas del golf nacional e internacional. Así como ha evolucionado nuestro deporte hemos ido adaptándonos a nuevas formas de cobertura, creando nuevas opciones de contenido y haciéndonos cómplices de los triunfos de tantos buenos torneos que ponemos en nuestras pantallas. Por todo el cariño y el respeto dispensado a este esfuerzo, hoy quiero agradecer a todos los que de una forma u otra han estado a nuestro lado con el único propósito de hacernos mejorar cada día, y de permitirnos llevarles esas preciosas imágenes desde los campos de golf que nos sirven de escenario. Hay muchos nombres qué mencionar y no quiero hacerlo por temor a olvidar alguno, pero si quiero reconocer a mi camarógrafo Ruddy López, responsable desde hace casi diez años de filmar las imágenes que ustedes reciben. También agradecer a mi canal, CDN deportes, por convertirse en la quinta rueda que ayuda a halar este proyecto. Finalmente, gracias a todos mis Fiebruses. El brindis por estos 17 años va por ustedes.

Emiliano Grillo en buena racha: El originario de La Resistencia (Argentina), sigue dando buenos pasos en el PGA Tour, y quedó segundo en el RBC Heritage. Grillo finalizó con 269 (-15), a 4 golpes del ganador, Stewart Cink, campeón de este evento en 2000 y 2004. Grillo sube al puesto 36 de la FedEx Cup tras su tercer top-10 de la temporada, uno en el Corales Championship (T6), y otro en el Mayakoba Golf Classic (T8). Hay que resaltar al Grupo Puntacana, única empresa local patrocinadora de un jugador con tarjeta fija en el PGA Tour. Saludo esa inversión, porque, aparte de publicitar al Grupo, también se promociona enormemente el destino. Ver ese logo paseándose por los fairways del mundo es motivo de alegría, pues significa que nuestro país también es mencionado, y eso hay que apreciarlo. Seguiré dando seguimiento a la carrera de Grillo, un tipo super chévere que a sus 27 años tiene un enorme futuro por delante.

Up and Down.

* Juveniles duros. Fue celebrada en Guavaberry la 5ta. Parada del Tour Juvenil de FEDOGOLF. Gran cantidad de juveniles participando, lo cual habla muy bien de cómo van evolucionando nuestros muchachos. Detalles en nuestra web. * Ganó la Ko. Lydia, tras años en sequía subió al podio en el Lotte Championship con -28, récord del torneo. Si usted no sigue la LPGA se pierde de tremendo “filete”, pues las damas le están “dando en la madre” a la bola, y jugando increíble. ¡Además, las féminas decoran la pantalla! * Casa de Campo activo. Celebraron el Sugar Tournament, y esta semana va el Caribbean. Y es que esos campos siempre están en forma. ¡Impecables! * Dueño de Detroit Pistons compra Club Car. Un menudo soltó el hombre (1.7 billones), que ahora es CEO de la marca de carros de golf mas vendida en el mundo y que aquí representa Caribbean Turf. * Acción del finde. LOCAL: Torneo ADOZONA (Corales). Tours: Zurich Classic of New Orleans (PGA Tour), Gran Canaria Lopesan Open (Tour Europeo), y Hugel-Air Premia LA Open (LPGA Tour). * Redes. @fiebredegolf en IG, Facebook y Twitter, y en YouTube, canal Fiebre de Golf. TV: Fiebre de Golf TV por CDN Deportes, Domingo, 8PM + varias repeticiones en la semana. Web: www.fiebredegolf.com. Correo: golfypunto@gmail.com