Grandes Ligas mueve eventos del Juego de Estrellas de Atlanta por medidas que limitan el voto

AP / MLB.Com

Nueva York, EEUU

La Oficina del Comisionada del Béisbol de Grandes Ligas trasladó el Juego de Estrellas del Truist Park de Atlanta, como una respuesta al estado de Georgia que promulgó una nueva ley el mes pasado que restringe los derechos de voto.

MLB había otorgado el juego a Atlanta el 29 de mayo de 2019, y el juego estaba programado para el 13 de julio como parte del receso de verano del béisbol que incluye el Futures Game el 11 de julio y el Home Run Derby la noche siguiente. Pero el comisionado Rob Manfred tomó la decisión de trasladar los eventos All-Star y el draft amateur, que estaba programado para realizarse en Atlanta por primera vez.

“Major League Baseball apoya fundamentalmente los derechos de voto de todos los estadounidenses y se opone a las restricciones a las urnas”, dijo Manfred.

A continuación el comunicado emitido por la Oficina del Comisionado de Béisbol de Grandes Ligas:

"Durante la última semana, hemos entablado conversaciones reflexivas con clubes, ex jugadores y jugadores actuales, la Asociación de Jugadores y The Players Alliance, entre otros, para escuchar sus puntos de vista. He decidido que la mejor manera de demostrar nuestros valores es un deporte es reubicar el Juego de Estrellas y el Draft de la MLB de este año.

"Major League Baseball apoya fundamentalmente los derechos de voto de todos los estadounidenses y se opone a las restricciones a las urnas. En 2020, MLB se convirtió en la primera liga deportiva profesional en unirse a la Alianza Cívica no partidista para ayudar a construir un futuro en el que todos participen en la formación de los Estados Unidos. Estados. Con orgullo utilizamos nuestra plataforma para alentar a los fanáticos del béisbol y las comunidades de todo nuestro país a que cumplan con su deber cívico y participen activamente en el proceso de votación. El acceso justo a la votación continúa contando con el apoyo inquebrantable de nuestro juego.

"Continuaremos con nuestros planes para celebrar la memoria de Hank Aaron durante las festividades All-Star de esta temporada. Además, las inversiones planeadas de MLB para apoyar a las comunidades locales en Atlanta como parte de nuestros Proyectos All-Star Legacy seguirán adelante. Estamos finalizando una nueva ciudad anfitriona y los detalles sobre estos eventos se anunciarán en breve”.