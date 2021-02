Reid y Arians traen sistemas ofensivos estelares al Super Bowl

AP

Andy Reid surgió en la ofensiva de la Costa Oeste, donde el mariscal de campo se desempeña casi como un armador de la NBA, usando pases cortos que los talentosos creadores de juego pueden convertir en ganancias largas.

La filosofía ofensiva de Bruce Arians se ha basado en el mantra "sin riesgo, sin galleta", ya que quiere que los mariscales de campo se arriesguen en el campo, incluso si a veces conduce a errores.

Los enfoques pueden ser diametralmente diferentes, pero ambos han tenido éxito. Reid y Arians han llevado a cabo prolíficas ofensivas que han ayudado a los Kansas City Chiefs y Tampa Bay Buccaneers a llegar al Super Bowl.

Pero Reid y Arians alcanzaron el juego por el título porque ambos entrenadores también han demostrado la capacidad de adaptarse. Reid ha utilizado gradualmente más formaciones de escopeta y dispersión a lo largo de los años, ayudando a Patrick Mahomes a convertirse en el mejor mariscal de campo del juego.

Arians ha modificado un poco su ofensiva esta temporada en Tampa Bay para satisfacer las fortalezas de Tom Brady, incorporando más movimiento y algunos pases más cortos para acompañar los strikes profundos que siguen siendo un elemento básico.

"Si no está buscando cosas nuevas todos los años, se está quedando atrás", dijo Arians, de 68 años. “Puedes ver lo que hacen otras personas. Pero si realmente no coincide con su personal, no es adecuado para usted ".

Hay muchas diferencias en las dos filosofías ofensivas, pero se pueden resumir en dos estadísticas clave de SportRadar que resumen cómo prosperan los juegos de pases.

Los Bucs lideraron la NFL esta temporada con 42 pases completos que viajaron al menos 20 yardas campo abajo, mientras que los Chiefs ocuparon el puesto 14 con 26 pases completos esta temporada.

"No puedes pegar un jonrón a menos que lo vayas a hacer", dijo Arians. "No puedes hacer nada especial en la vida sentado en una cerca".

Kansas City lideró la liga al ganar 2,447 yardas después de la atrapada cuando Mahomes aprovechó la habilidad de hacer jugadas de jugadores como Tyreek Hill y Travis Kelce. Tampa Bay se ubicó en el puesto 17 con 1,874 yardas después de la recepción.

La ofensiva de Reid crea espacio: los receptores tienen la segunda mejor separación promedio para receptores, según las estadísticas de NFL NextGen, con 3.8 yardas por lanzamiento.

"El entrenador Reid hace un gran trabajo al darte múltiples miradas de ciertas formaciones, ciertos movimientos, ciertos movimientos", dijo Kelce. “Lo que eso hace es que ayuda a mantener a la defensa en una posición reaccionaria si la realizas de la manera correcta”.

Cuando Brady llegó a Tampa Bay esta temporada después de dos décadas en Nueva Inglaterra, hubo dudas sobre si el mariscal de campo de 43 años tenía la fuerza del brazo para prosperar en la ofensiva de Arians.

Después de una pausa de mitad de temporada cuando falló en 23 bolas profundas seguidas, Brady ha completado 25 de 52 pases profundos en los últimos ocho juegos, casi duplicando su porcentaje de pases completos en tiros profundos de las primeras 11 semanas.

Incluyendo los playoffs, el tiro promedio de Brady ha viajado 9.4 yardas campo abajo, el más alto de su carrera, y sus 43 pases completos son los más completos desde que SportRadar comenzó a rastrear yardas aéreas en 2016.

La profundidad promedio de lanzamiento es aún más baja que la que han hecho las ofensivas de Arians en el pasado, ya que ha habido una reunión en el medio con las dos filosofías con Brady tomando más oportunidades en el campo y Arians agregando más movimiento y otros aspectos que Brady usó con tanto éxito en New Inglaterra.

El ex mariscal de campo de Arians en Arizona, Carson Palmer, dijo que cree que su antiguo entrenador ha sido ayudado al tener a Byron Leftwich en la orden de las jugadas.

"Así que creo que simplemente quitar eso de su plato realmente lo ha ayudado a convertirse en un entrenador en jefe aún mejor", dijo Palmer.

Reid está muy involucrado en diseñar y llamar a la ofensiva en Kansas City, incluso si también se apoya en el coordinador Eric Bieniemy.

La ofensiva que Mahomes se ha convertido en la más prolífica de la NFL ha evolucionado enormemente a partir de la que Reid, que cumplirá 63 años en marzo, aprendió como asistente bajo la dirección de Mike Holmgren en Green Bay en la década de 1990 y luego se trasladó a Filadelfia antes de llegar a Kansas City en 2013. .

Reid comenzó a agregar más elementos de propagación con Smith y lo ha sobrealimentado con Mahomes, que provenía de un sistema Air Raid en la universidad.

"Ciertamente, Andy Reid y lo que transformó esa ofensiva alrededor de Patrick Mahomes es dramáticamente diferente de lo que vimos con Alex Smith, es diferente de lo que vimos en el momento en que él estaba en Filadelfia", dijo el analista de NFL Network y ex entrenador en jefe de Baltimore, Brian Billick. . "Ha sido capaz de adaptarse exactamente al talento, comenzando obviamente con Patrick Mahomes".

Smith completó solo 36 pases profundos en sus primeras tres temporadas combinadas con Reid de 2013-15, pero la ofensiva comenzó a cambiar cuando el veloz Hill llegó en 2016. En el último año de Smith como titular en 2017, tuvo 32 pases completos y aumentó su promedio. longitud del tiro por más de una yarda a 7.7 yardas campo abajo.

Mahomes ha dado un paso más con su brazo fuerte y su habilidad para extender jugadas permitiendo golpes más profundos. Tuvo 37 pases completos en 2018 con una profundidad promedio de objetivo que alcanza las 9.1 yardas.

Esos números han caído un poco en los últimos dos años, ya que las defensivas han empleado más esquemas con dos profundos profundos para limitar la habilidad de Kansas City en las grandes jugadas.