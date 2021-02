El campeón carroñero

Yoel Adames

@yoeladamesF.

México es sinónimo de arenas de toros, máscaras, guantes y zapatillas combinadas con las trusas más vistosas del pugilismo adornadas a lentejuelas, así mismo conserva sus rines de 16 sogas y ha sembrado en sus gimnasios cuadriláteros de 18 cuerdas para la gran legión de campeones mundiales de boxeo que sustituyó la leyenda de El Santo (¿o Pedro Infante?), Blue Demond, Mil Máscaras; también de los Hermanos Muertes y el fenecido Buddy Montes.

La lucha libre quedó en la médula de su cultura, como las pirámides y sus decenas de pimientos o ‘chiles’, pero el machismo de sus toreros y la bravura de sus boxeadores no está en juego y además de lo cultural, es un asunto del “orgullo” intrínseco de ese país, por lo que llama a la atención de forma poderosa de cómo se ha mantenido publicitando y amasando fortuna un boxeador rutinario, normal, con un montaje permanente de zafarranchos y circos ante rivales escogidos y manipulados en sus peores momentos deportivos, incluso, muchas veces de sus vidas.

VANO IMPERIO: El insigne cuádruple rey del mundo: superwerlter, mediano, supermedio y semipesado; Saúl “El Canelo” Álvarez, para mí “El Carroñero” Álvarez, quien ha revalidado varias de esas coronas hasta cansar, siempre contra adversarios decadentes, pocos nocivos, fuera de la élite que vende y aparenta el Carroñero; quien luego de ser un protegido de José Sulaimán pasó a ser la “niña bonita” de Oscar de la Hoya y su ‘Golden Boy’, de quien finalmente se separó para regentear su propia compañía.

PROMOTOR Y ESTELAR: Lo del ‘Carroñero’, perdón, Canelo, llegó a su punto final, como ocurrió con su mentor De la Hoya, quien luego de separarse de Bob Arum y la Top Rank, se convirtió en su propio promotor y empezó a buscar rivales más decadentes aun de como le contrataba el viejo Bob; el joven Saúl, que no es aceptado como una de las grandes estrellas del boxeo mexicano por un alto porcentaje de sus compueblanos, seguirá el mismo patrón del “Oscar” y ya tiene pactada para el 27 de febrero un “¡durísimo!” combate ante el gran campeón de primera línea en el ranking mundial, el turco Avni Yildirim. ¿Usted lo conoce? Yo tampoco, ¿qué le parece? Jajajajajajajajajaja. Ese es el mejor libra por libra.

OTRA VEZ: Estoy de regreso los martes con ‘Primer Round’ y nuestros acostumbrados trabajos de profundidad en Listín Diario, luego de recuperarme de los embates de la pandemia… I’m back!

; esto último para conectar directo con nuestra lucha libre y si quieren recordamos la difícil, pero gran carrera de Ignacio Espinal bajo techo azteca, sus enfrentamientos ante los mejores del ranking y sus choques frente al gran maestro yucateco, Miguel Canto, por la faja mundial de peso mosca en Mérida, casa del campeón. Otros que hicieron carreras pasajeras en tierra azteca fueron el zurdo Juan Antonio Guzmán, Pablito Jiménez, Juanito Hidalgo, Patricio Núñez, Eleoncio Mercedes, entre otros dominicanos que fueron al peor escenario a probar su calidad. Guzmán y Mercedes luego fueron campeones del mundo de sus divisiones.

PAIS O CONTINENTE: La tradición del boxeo mexicano creció de tal forma que desde 1970 en adelante en cualquier momento el gran país latino reúne a 10 o más titulares universales.

La frase es: “Campeón sin corona”. La gente no se imagina cuando expresa esas tres palabras, los miles de cosas que dice… ¿Usted quiere saber qué significa realmente? Busque en las redes sociales que siguen el boxeo, los comentarios de expertos y fanáticos sobre el nuevo ‘campeón sin corona’ de la República Dominicana, el peso ligero Jackson Mariñez.

El sábado, él debió entrar con mucho honor al cuadro de monarcas universales del país, por demás al grupo selecto de los que han ganado coronas con marca invicto, los comentaristas de la TV (ESPN), tronaron, el presidente de la AMB que avalaba la corona interina, Gilberto Jesús Mendoza llamó desde su residencia para decir que había llevado la pelea y que su votación fue 116-112 a favor de Mariñez y en contra del cubano Rolando Romero, un joven con una Marca de 11-0, con 10 KOs., eso era lo único que tenía, fuerza bruta, cero técnica, ¿no sé qué cubano era ese que no sabe boxear? Él no tenía plan, no sabía qué hacer y Mariñez, que subió cuidándose de sus golpes, fue tomando confianza y jugó con él literalmente. Yo vi las acciones al 2x1, eso significa 8 rounds para el dominicano y 4, para el cubano. Otros vieron la pelea más abierta para el dominicano: 9-2 y hasta 10-2.

La gente ha dicho tantas cosas sobre el boxeo y su dirigencia, pero el 99% es impublicable, han arrojado las críticas más ácidas y tienen razón, una pelea cerrada puede irse a cualquiera de los lados, pero cuando alguien domina claro y prácticamente da una paliza, ya que en el último cuarto de combate el dominicano le abrió una herida en la ceja a Romero, quien se “plumió”, se acobardó, perdió la ofensiva y Mariñez le faltó el respeto a su pegada y entró al cuerpo a cuerpo a golpearlo. ¿Cómo fue que ganó Romero? ¿El boxeo perdió el filtro? ¿Esos jueces vieron otro combate o los mandaron a votar por el protegido de Floyd Mayweather Jr.?

LOS JUECES: Los señores Glenn Feldman anotó 116-112; Frank Lombardi 118-110 y Dan Trella 116-113, los tres a favor del cubano. El problema no es que ellos vieron la pelea de forma amplia a favor de Romero, y los dominicanos la vieron amplia para el suyo, para Mariñez; no, no, no, ese no es el problema… El problema de estos señores es que solo ellos tres en todo el mundo vieron ganar a Romero, quien se asustó cuando Jimmy Lennon Jr. lo anunció como ganador y campeón. ¿Verdad, y el FBI, ya no se mete en estos casos? ¡Qué pena caramba!.

LAS VICTIMAS: En diciembre de 1975 los amantes del boxeo en el país sufrieron una amplia decisión en contra de Ignacio Espinal ante el campeón mosca CMB, Miguel Canto, con diferencia de 6 y 7 puntos. Ahí nació ese grupo ampliado por Héctor Ray Meléndez, Adriano –Nani- Marrero, Johnny de la Rosa, Reyes Antonio Cruz, Manuel de Js. Herrera, Victoriano Damián Sosa, Francisco Lorenzo, Norbelto –Meneito- Jiménez y Jackson Mariñez. ¿Quién sigue?