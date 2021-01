Los Nuggets, con un Jokic inspirado, se imponen a los Knicks

EFE

Nueva York (EE.UU.)

Los Denver Nuggets ganaron a domicilio este domingo 114-89 a los New York Knicks y consiguieron la segunda victoria consecutiva, con un inspirado Nikola Jokic, que aportó un doble-doble de 22 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias.

Junto a Jokic, otros cinco jugadores de los Nuggets tuvieron números de dos dígitos, incluidos los reservas, el base reserva Monte Morris y el escolta PJ Dozier, que anotaron 12 puntos cada uno.



Mientras que el escolta titular Gary Harris llegó a los 14 puntos y los Nuggets (5-5) consiguieron por primera vez en lo que va de temporada tener marca positiva.



El base argentino, el novato Facundo Campazzo volvió a tener minutos con los Nuggets, el entrenador Michael Malone le dio 14 y los aprovechó para aportar cinco puntos.



Campazzo anotó 2 de 5 tiros de campo, incluido un triple en dos intentos, y no fue a la línea de personal.



También tuvo protagonismo en el resto de las facetas del juego al capturar dos rebotes defensivos, dar dos asistencias, recuperar dos balones, perder uno y cometer dos faltas personales.



El partido no tuvo mayor historia y siempre en control de los Nuggets, que hicieron mejor defensa y tuvieron un ataque más eficaz, a pesar que Malone dio minutos a todos los jugadores disponibles en el banquillo.



Los Nuggets que abrieron la temporada con 1-4 después de llegar a las finales de la Conferencia Oeste la pasada, ahora han respondido con cuatro victorias en cinco partidos.



Los dos últimos fueron fáciles. Los Nuggets se alejaron de los 76ers de Filadelfia, con solo siete jugadores disponibles, en el tercer cuarto y dieron descanso a sus titulares en el cuarto de una victoria por 103-115, el sábado, y frente a los Knicks lo hicieron mucho antes, después del medio tiempo.



El ala-pívot Julius Randle consiguió un doble-doble de 29 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias como líder de los Knicks lo que, según el equipo, lo convirtió en el único jugador, además del miembro del Salón de la Fama Oscar Robertson, en tener al menos 200 puntos, 115 rebotes y 70 asistencias en los primeros 10 partidos de su equipo en una misma temporada.



Pero Randle tuvo poca ayuda, con nadie más por encima de los 12 puntos, y Denver lideró 21-28 después del primer cuarto, luego hizo sus primeros seis tiros del segundo para abrir una ventaja de 22-40 en la bandeja del ala-pívot JaMychal Green.



La ventaja se amplió a 22 puntos al final de la primera mitad antes de que llegase el descanso con el parcial de 38-59 favorable al equipo de Denver.



Jokic tuvo ocho puntos mientras jugaba todo el tercer cuarto y los Nuggets tenían una ventaja de hasta 30 en el cuarto con todo ya decidido.



El nuevo entrenador de los Knicks, Tom Thibodeau, dijo que el novato Obi Toppin, limitado a un partido hasta ahora debido a una distensión en la pantorrilla derecha, está haciendo un progreso constante.



El base francés Frank Ntilikina (esguince de rodilla derecha) probablemente estará fuera una semana.



Bajas que de acuerdo a Thibodeau han condicionado que el equipo pueda mantener consistencia en su juego y puede comenzar a rendir al máximo.



Sin embargo, dijo que las bajas no eran excusa para que el equipo no hubiese ejecutado bien el juego de ataque en los últimos dos partidos que han perdido.