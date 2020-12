Urshela, antesalista de Yanquis, se somete a cirugía en codo

AP

NUEVA YORK

Gio Urshela, antesalista de los Yanquis de Nueva York, se sometió el viernes a una cirugía para retirar un espolón óseo de su codo derecho, y tardaría tres meses en recuperarse, informó el club.

Es probable que Urshela se pierda la mitad de la pretemporada, que comienza a mediados de febrero. Contaría así apenas con unas semanas para ponerse en forma de cara al juego inaugural ante Toronto, el 1 de abril. El doctor Christopher Ahmad, jefe médico de los Yanquis, operó al pelotero colombiano en el Hospital New York-Presbyterian.

Urshela acusó molestias en su brazo de lanzar durante buena parte de la campaña abreviada por la pandemia. Se le incluyó en la lista de los lesionados por 10 días, debido al espolón óseo en el codo derecho el 4 de septiembre.

Volvió a la lista de peloteros en activo el 15 de ese mes, luego de perderse 11 juegos. El 14 de octubre, cinco días después de la derrota ante Tampa Bay que significó la eliminación en los playoffs, el gerente general Brian Cashman comentó que Urshela no necesitaría de una intervención quirúrgica.

Nueva York compró a Toronto el contrato de Urshela por un dólar el 4 de agosto de 2018. El pelotero, conocido por sus virtudes de fildeo, se convirtió en el antesalista titular de los Yanquis después de que el dominicano Miguel Andújar se rompió el lábrum del hombro derecho mientras se deslizaba de cabeza en tercera, el 31 de marzo de 2019, enfrentando a Baltimore.

Urshela bateó para .298 con seis jonrones y 30 impulsadas en 151 turnos durante la campaña de 2020. En los playoffs, cayó a .105 (de 19-2), sin empujadas. A sus 29 años, es elegible al arbitraje salarial por primera vez.

