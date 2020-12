Andrew Bogut se retira del basquet

SPORTSNET

Nueva York

Andrew Bogut, quien jugó 14 temporadas en la NBA y más recientemente se vis­tió para los Golden State Warriors en 2019, se retiró oficialmente del baloncesto profesional.

El australiano de 36 años, que jugó las últimas dos temporadas con los Sydney Kings de la National Bas­ketball League, anunció la decisión en su podcast, Ro­gue Bogues . “Habría toma­do esta decisión antes si no fuera por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos”, dijo Bogut. “Tenía la espe­ranza de llegar a los Juegos de Tokio 2020 ... pero sim­plemente no está destina­do a serlo. No puedo, físi­ca y mentalmente, llegar a 2021 con la forma en que ha estado el cuerpo”. Bogut ha aparecido en tres Juegos Olímpicos para Australia, comenzando en Atenas en 2004. En 2016, ayudó a lle­var a Australia a un cuarto lugar, empatado en la me­jor actuación de su historia. En la NBA, Bogut jugó para cinco equipos, sobre todo con los Milwaukee Bucks.