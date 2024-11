Juan Soto y su largo camino de la agencia libre

El proceso de la agencia libre inició hace unos días, presentando al toletero dominicano Juan Soto como la principal figura del mercado, a sabiendas que el camino a recorrer será muy largo, sobre todo por el monto en juego y la puja que habrá por el jardinero nuestro.

Un elemento impactante es el hecho de Soto tener como agente al insaciable Scott Boras, un hombre que no tiene preferencia con sus jugadores a la hora de firmar. No importa si el equipo es competitivo o no, al voraz agente solo le importa el monto y su porcentaje a ganar en dicha transacción (es una especie de boa constrictor, que asesina y engulle lentamente a sus presas).

El dominicano llegó a los Yankees en la temporada muerta del año pasado con la encomienda de poner buenos números y sacar a los Mulos del bache del 2023. Pasó la difícil prueba de ser una estrella latina en los Yankees, consiguiendo unos registros impresionantes que incluyeron su mayor total de jonrones en una campaña (41). Pudimos ver como la muy exigente fanaticada yankista se postró a los pies del criollo

La gran postemporada de Soto en el 2019 con Washington sorprendió a todos por los números presentados por un jugador adolescente en serie la final (.333-3-7, 1.179 de OPS) obteniendo su primer anillo de Serie Mundial. Fue elemento clave en la postemporada del 2024 que incluyó la primera presentación de los Yankees en la Serie Mundial en 15 años. Sus registros en 2024 fueron impresionantes (.327-4-9, 1.102 de OPS). En dos Series Mundiales acumula .326-4-8, 1.147 de OPS.

Desde Giancarlo Stanton a Aarron Judge son muchos los jugadores del conjunto neoyorquino que han pedido al dominicano que se quede en el equipo con sede en el Bronx, aunque sabemos que eso no es tan lindo como se ve, pues no estamos hablando de algunos millones de dólares.

Los Yankees, Mets, Filis y Dodgers se ven como los principales equipos que estarán tras los servicios de La Fiera. Los Dodgers aún celebran su segundo campeonato en tres años, mientras los Mets se vieron como un equipo diferente este año y con todos los cuartos del mundo para invertir.

En el caso de los Yankees hemos visto que retuvieron a Gerrit Cole, quien tiene garantizado cuatro años y 144 millones (36 millones por campaña). Se libraron de la opción de Antony Rizzo (pagarán 6 de los 17 millones de la opción) y la de Lou Trivino (5 millones). Los Yankees tienen jugosos contratos con Judge, Stanton, Rodón y Cole, aún así lo demostrado por el dominicano llevará a los Mulos a batallar por amarrarlo.

La popularidad de Soto, el talento mezclado con juventud, el manejo del idioma inglés, la facilidad que tiene para los medios, un rostro y una figura llamativa, son elementos claves, conjuntamente con el endiablado agente que tiene (según él Juan equivale a la Mona Lisa del Louvre) para ver a este hombre pujando por un contrato cercano a los 600 millones de dólares.