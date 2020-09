Vanessa Bryant demanda a sheriff del condado de Los Ángeles

LOS ANGELES

AP

Vanessa Bryant, la viuda del fenecido astro Kobe Bryant, presentó una demanda contra el alguacil del condado de Los Ángeles, alegando que los agentes compartieron fotos no autorizadas del accidente que cobró la vida de su esposo, hija de 13 años y otras siete personas.

Después del accidente del 26 de enero, surgieron informes de que se estaban compartiendo fotografías gráficas de las víctimas. Vanessa Bryant estaba "conmocionada y devastada" por los informes, dice la demanda.

El documento busca daños y perjuicios por negligencia, invasión de la privacidad e infligir intencionalmente angustia emocional.

"Esta demanda tiene que ver con la rendición de cuentas y prevención de que este comportamiento vergonzoso no les suceda a otras familias en el futuro", dijo el abogado de Vanessa Bryant, Luis Li, en un comunicado. "El departamento rechazó formalmente las solicitudes de información de la Sra. Bryant, diciendo que 'no podía ayudar' con ninguna investigación y que no tenía la obligación legal de hacerlo. Ahora le corresponde a un tribunal decirle al departamento cuáles son sus obligaciones".

Las víctimas murieron cuando el helicóptero se estrelló al noroeste de Los Ángeles. Viajaban a un torneo de baloncesto juvenil en las instalaciones deportivas de Bryant en Thousand Oaks. La Junta Nacional de Seguridad de Transporte no ha concluido qué causó el accidente en las afueras del condado de Los Ángeles, pero dijo que no había señales de falla mecánica en el helicóptero Sikorsky S-76.

El alguacil Alex Villanueva expresó anteriormente a los medios de comunicación que ocho agentes tomaron o compartieron fotografías gráficas de la escena y ordenó que se borraran las imágenes. El alguacil sostuvo que el departamento tiene una política en contra de tomar y compartir fotos de la escena del crimen, pero no se aplica a las escenas de accidentes.