Stephon Castle se perfila será el novato del año de la NBA

El base de San Antonio, Stephon Castle, pasó por un poco de todo en su primer año en la NBA. Ha entrado y salido del once titular de los Spurs. Gregg Popovich solo lo entrenó durante cinco partidos. Jugó la mayor parte de la segunda mitad de la temporada sin Victor Wembanyama.

Fue una montaña rusa. Y él cree que todo, lo bueno y lo malo, lo hizo mejor.

La temporada de novato de Castle termina el domingo cuando los Spurs reciban a Toronto. Es el favorito para ganar el premio al Novato del Año, según BetMGM Sportsbook, y el ex base de UConn, MVP del evento Rising Stars de este año para jugadores de primer y segundo año en el fin de semana All-Star, no niega haber pensado en lo que podría significar ese trofeo.

“Significaría mucho”, dijo Castle en una entrevista con The Associated Press. “Es decir, definitivamente era uno de mis objetivos; no voy a decir que jugaba por ello en cada partido, pero al comenzar la temporada definitivamente lo tenía en la mira. Así que, estar tan cerca de lograrlo, puedo decir que significaría mucho”.

También marcaría un hito histórico para los Spurs. Wembanyama fue el ganador unánime el año pasado, y si Castle lo gana este año, marcaría la segunda vez en más de medio siglo que una franquicia consigue el premio al mejor novato dos veces seguidas. Andrew Wiggins (ahora de Miami) y Karl-Anthony Towns (ahora de Nueva York) de Minnesota fueron elegidos novatos del año en 2015 y 2016, respectivamente.

La última vez que un equipo logró ganar dos títulos consecutivos fue en 1973 y 1974, cuando Bob McAdoo y Ernie DiGregorio lo lograron para los Buffalo Braves.

“Lo que más me llama la atención de Steph, con respeto a todos los demás novatos, es que no conozco a nadie a quien se le haya pedido que asuma la variedad de roles y responsabilidades, y la forma en que él las ha gestionado”, dijo el entrenador interino de los Spurs, Mitch Johnson, quien asumió el cargo cuando Popovich sufrió un derrame cerebral a principios de noviembre. “Que haya logrado lo suficiente como para ser nombrado Novato del Mes en más de una ocasión dice mucho”.

Castle es uno de los dos jugadores que han sido nombrados novatos del mes dos veces esta temporada; el otro es Zaccharie Risacher, de Atlanta. Risacher seguramente será considerado para el premio al mejor novato, al igual que Alex Sarr, de Washington; sus compañeros de Memphis, Zach Edey y Jaylen Wells; y Kel'el Ware, de Miami, entre otros.

Si dejamos de lado a Jared McCain de Filadelfia —cuya temporada terminó tras 23 partidos— y su promedio de 15,3 puntos por partido, Castle lidera a todos los novatos en anotación con 14,6 puntos por partido. Castle también lidera a todos los novatos con 10 partidos de al menos 15 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias esta temporada, seis de ellos tan solo en el último mes.

Y tener a un veterano de 20 años como Chris Paul allí para enseñarle todo lo relacionado con jugar como base en la NBA ciertamente ha sido otra ventaja para Castle en su primer año.

“Estoy aprendiendo a gestionar los partidos y a no depender siempre solo del atletismo, la fuerza y la velocidad”, dijo Castle. “Hay que encontrar otras maneras de ser más astuto que el rival, simplemente jugar con más inteligencia para tener ventaja y ganar partidos. Siento que la NBA se basa más en la mente que en lo físico. Por eso, la mayoría de los jugadores más inteligentes de la liga se encuentran entre los mejores”.

Los Spurs están trabajando bajo la creencia de que Wembanyama, quien fue descartado para el resto de la temporada después de que se le detectara una trombosis venosa profunda en uno de sus hombros en febrero, estará de regreso la próxima temporada.

Castle ya está pensando en cómo sería para los Spurs tener dos Novatos del Año consecutivos en la cancha si eso sucede.

"Creo que eso habla muy bien de nuestro futuro", dijo Castle.