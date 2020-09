Osaka, lesionada, no irá a Francia

AP

PARÍS

Naomi Osaka, flamante campeona del Abierto de Estados Unidos, se dio de baja del Abierto de Francia debido a una lesión en el tendón de la corva izquierda.

La japonesa se une a la campeona defensora de Roland Garros Ash Barty entre las jugadoras que no asistirán a este certamen del Grand Slam que inicia el 27 de septiembre en París.

En otro revés al grand slam en arcilla, los organizadores anunciaron una nueva reducción del número de espectadores por el empeoramiento del brote de coronavirus en Francia.

El nuevo límite, decretado por el departamento de policía de París, es de 5.000 espectadores por día, señalaron los organizadores en un comunicado el jueves en la noche. Las previsiones anteriores contemplaban la asistencia de 11.500 personas repartidas en tres pistas en Roland Garros.

“Es importante para la vida deportiva, social y económica del país que un evento importante como Roland Garros pueda celebrarse respetando todos los imperativos de salud”, señaló la organización del torneo.

Osaka, quien se ubica en la tercera posición de la clasificación mundial, se lesionó el tendón el mes pasado durante el torneo Western & Southern Open, que también se llevó a cabo en Nueva York. No disputó la final debido a la dolencia. A lo largo del U.S. Open utilizó un abultado vendaje.