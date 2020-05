Julio César Green: “Hay un demonio dentro del Pabellón de la Fama”

Yoel Adames F.

Santo Domingo, RD

Desde el 2004 cuando se retiró del ring empe­zó a orar de manera apa­sionada para que Dios ilumine las mentes del “concilio” que escoge a los inmortales.

Hace ya 16 años y van miles de plegarias para que todos los campeones anteriores a él entraran a la inmortalidad y así lle­gara su turno… pero, las rodillas se le han pelado y todo continúa igual, lo que le hace cree con fir­meza que dentro del Pa­bellón de la Fama del De­porte Dominicano, hay un demonio que impide que los atletas pobres y de espíritu humilde entren.

“Yo soy Julio César Green, fui campeón su­perwelter de los Estados Unidos, gané dos veces el título mundial peso me­dio, combatí por coronas del mundo en tres divi­siones, mi carrera ente­ra casi la hice en la ciu­dad de Nueva York y en decenas de peleas en el Madison Square Gar­den, incluyendo mis dos coronaciones de rey del mundo de las 160 libras, nunca perdí en la Gran Manzana ni en la meca del boxeo mundial”.

La síntesis de Green, quien nació en Las Terre­nas, Samaná, se extien­de cuando se autoprocla­ma: “yo hablo por mí y por todos los campeones del mundo dominicanos que están siendo irrespeta­dos por los miembros del comité que elige los atle­tas del Pabellón de la Fa­ma, ¡Señores, yo no gané uno, fueron dos coronas del mundo y me retiré en el 2004!, ¿por qué Green no ha entrado a ese Pabe­llón? Eso es odio a la disci­plina de los humildes ¡Hay un demonio ahí dentro!”, exclama Green, quien en la actualidad es un evan­gelista y recuerda que muchos boxeadores han muerto esperando ese mé­rito.

Entrevistado en el Chat: “Boxeo Dominicano” por LISTIN DIARIO el primer dominicano en reconquis­tar una faja mundial dijo que la gloria no se com­pra, se gana y que hace tiempo acumuló un doble mérito, ya que en el Salón de la Fama Internacional se entra con un solo título. Y asegura que también tu­vo una carrera provechosa vistiendo la franela de la selección nacional domi­nicana.

“¿Qué necesita un campeón con las hazañas de Héctor Acero Sánchez pa­ra estar ahí; César –Pati­co- Polanco, campeón a los 18 años; un Agapito (Sánchez); Joan Guzmán, quien ganó dos coronas también, en pesos dife­rentes; Elio Enai Rojas?.

“Nos han ignorado, no somos nada para es­tos señores que mane­jan eso como les da la vo­luntad, los boxeadores se mueren esperando ser reconocidos… tampoco son inmortales campeo­nes mundiales como son Francisco Quiroz, Luis -Cucuso- Santana, Rafael Torres, y por ahí ya vie­nen otras generaciones de campeones como Javier “Abejón” Fortuna, doble campeón del mundo; Ar­genis Méndez, Juan Car­los Payano, Claudio Ma­rrero, Jonatán Guzmán, Félix “Mangú” Valera, Al­berto –La Avispa- Puello y Jeison “Banana” Rosario y tampoco entrarán”, aseve­ró.

Autoridades deportivas

Green, quien estremeció al mundo boxístico el 23 de agosto de 1997 des­tronando al norteameri­cano William Joppy del cetro mediano de la Aso­ciación Mundial de Boxeo (AMB) en un encarniza­do combate en el Madison Square Garden, en Nueva York, en el que ambos vi­sitaron la lona. Al año si­guiente Joppy volvió al trono AMB vengándose del dominicano en Tam­pa. Green reconquistó la corona en una eliminato­ria ante el australiano Da­rren Obah por nocaut en el noveno asalto,, el 20 de febrero de 1999.

Solicita que intervengan

Justicia.

“El ministro de Deportes, Luisín Mejía y todos los periodistas deportivos de­ben de intervenir para que eso se adecente, que sea algo más justos, que gente de los barrios y de los de­portes de los pobres, tam­bién tengan derecho a en­trar ahí”, exclama Green, quien hace varios años abrazó la religión protes­tante y cree que hay que seguir dando “muchas ro­dillas” para reprender y sacar ese demonio que ha­bita en el Pabellón.

El llamado “Bocú” cerró su carrera con marca de 27 victorias (19 KOs.), 6 derrotas y 1 empate.