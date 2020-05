Jugadores apoyan reanudar NBA en forma segura

El sondeo efectuado por la Asociación Nacional de Jugadores de Básquetbol (NBPA por sus siglas en inglés) fue informal, pero mostró con claridad el parecer de los jugadores de que no sólo les gustaría llegar a la postemporada sino también que se reanude al menos parte de la campaña regular, según la fuente que compartió el martes detalles con The Associated Press a condición del anonimato porque no se darían a conocer al público.