Cuarentena favorece la recuperación de lesión de Crismery Santana

Ramón Rodríguez

Santo Domingo, RD

La posposición de los Jue­gos Olímpicos de Tokio le permitirán a la levan­tadora de pesas y meda­llista mundial Crismery Santana alcanzar la recu­peración total de su lesión en un codo.

La ganadora de meda­lla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, al principio recibió la noticia de la posposi­ción de las olimpíadas con tristeza, pues aspiraba por primera vez pisar una plata­forma en esa cita.

“Al principio quería que se dieran los juegos, pe­ro después pensé que fue la mejor decisión que ellos tomaron”, dijo la dos veces ganadora de medallas en campeonatos mundiales de esa disciplina.

Santana, hablando por el sistema “blue jean” cree que la decisión de fijar la cele­bración de los Juego de To­kio para el próximo año le permitirá ir en completas condiciones.

La destacada atleta as­pira ir a los Juegos Olímpi­cos de Tokio pospuestos pa­ra celebrarse del 23 de julio al 7 de agosto del próximo año. Levantamiento de Pe­sas de República Domini­cana es uno de los deportes con chance de alcanzar una presea la próxima cita olím­pica.

“Para mí me permitirá es­tar ciento por ciento para el año que viene”, añadió Santana, hablando desde su hogar donde pasa la cua­rentena decretada por las autoridades.

Santana, nativa de San Pedro de Macorís, resul­tó con una lesión mientras participaba en la competen­cia de la categoría de 87 ki­logramos femeninos en el torneo de levantamiento de pesas de los Juegos Pana­mericanos de Lima, el año pasado.

Todo se le vino abajo a la favorita para ganar el oro de ese evento cuando in­tentó levantar 143 kilos en la barra. Se rompió “el ante­rior” de su codo izquierdo, frustrando sus aspiraciones de convertirse en campeona y llenando de asombro a los dominicanos que la anima­ban. Finalmente terminó ganando medalla de plata, dejando a la chilena María Fernanda Valdez con el oro.

A nueve meses de la le­sión, su codo ha respondi­do bien.

“Me encuentro en un 90 por ciento de mis condi­ciones. Me he recuperado bien”, manifestó Santana, quien después de los Jue­gos de Lima 2019, asistió al Campeonato Mundial de Tailandia, pero su presencia fue tímida, porque no quiso arriesgarse.

Cree que “ahora es que hay Crismery para rato”.

Santana ha tomado este tiempo para reflexionar en lo que quiere: Ser una atleta de éxito que brinde al país momentos de gloria.

Presea más reciente

Segundo lugar.

En marzo pasado ganó medalla de plata en el campeonato internacio­nal Manuel Suárez que tuvo lugar en La Haba­na, Cuba.