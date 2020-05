Cedeño encabeza a los mejores jardineros centrales en historia de Astros

Brian McTaggart

MLB.com

Pocos disfrutan un buen debate como los fans de béisbol. Con eso en mente, les pedimos a nuestros reporteros que enumeraran a los cinco mejores jugadores de la historia de cada franquicia en una posición particular, según lo hecho con dicho equipo.

Aquí, los cinco mejores jardineros centrales en la historia de los Astros, según el reportero de MLB.com, Brian McTaggart.

1) César Cedeño (1970-1981)

Dato clave: Su 49.6 de WAR (Victorias por Encima de Reemplazo, por sus siglas en inglés) es el más alto entre los patrulleros en la historia de los Astros

Cedeño fue firmado a los 17 años por los Astros desde la República Dominicana e hizo su debut en Grandes Ligas a los 19. Fue comparado con Willie Mays a comienzos de su carrera por el manager Leo Durocher, antes de que las lesiones lo comenzaran a afectar. De igual manera, Cedeño fue un dinámico jardinero central con los Astros por una década y sigue siendo considerado uno de los mejores cinco jugadores ofensivos en la historia del club.

Con una inusual combinación de velocidad, poder y defensa, Cedeño fue el segundo jugador en la historia (Lou Brock en 1967) en dar 20 cuadrangulares y robarse 50 bases en un año, y lo hizo tres veces seguidas (1972-1974). Es el único miembro de los Astros en batear para el ciclo dos veces. El dominicano ganó cinco Guantes de Oro seguidos (1972-1976), fue convocado a cuatro Juegos de Estrellas y fue elegido como el Jugador Más Valioso del equipo en 1972.

“Era absolutamente increíble”, dijo el expresidente y gerente general de los Astros, Tal Smith. “Fue uno de los mejores talentos que ha tenido la franquicia. Eso no significa que haya sido el que más ha contribuido, porque obviamente Jeff Bagwell, Craig Biggio, Lance Berkman y otros han jugado por más tiempo y lo han hecho bien de verdad. Pero Cedeño, desde el punto de vista del talento, pues pensé que estaría destinado al Salón de la Fama”.

En 12 años en Houston, Cedeño tuvo promedios de .289/.351/.454 con 343 dobletes, 55 triples, 163 cuadrangulares, 778 impulsadas y 487 bases robadas, siendo éste último número el récord vigente 40 años después de su último encuentro con los Astros.

“Yo diría que sí. Estoy satisfecho”, dijo el oriundo de Santo Domingo. “La gente habla al respecto ‘no hiciste esto, no hiciste aquello’. Me desgarré el ligamento anterior cruzado en 1977 y me fracturé el tobillo en 1980 [en el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional ante los Filis]. Son lesiones serias las que tuve superar, pero nadie habla de eso. Está en el pasado, supongo. No soy de ésos que les guste hablar de sí mismos”.

Pero pregúntenle a cualquier jugador de los Astros que haya estado en el equipo campeón del Oeste de la Nacional de 1980, que perdió ante los Filis en la SCLN, que si hubiese estado Cedeño en salud, y el lanzador J.R. Richard, los Astros hubiesen avanzado a su primera Serie Mundial.

“Probablemente Cedeño era para entonces uno de los mejores jugadores en las Mayores”, dijo su antiguo compañero, Enos Cabell.

2) Jimmy Wynn (1963-1973)

Dato clave: Tenía el récord del club con 223 cuadrangulares, hasta que Bagwell lo superó en 1999

El primer gran cañonero de la franquicia, Wynn debutó con los Colt .45 en 1963 y jugó 11 temporadas en Houston ganándose el apodo del “Cañón de Juguete”,por su prodigioso poder, a pesar de su estatura de 5-pies-9 (1.79 metros). Detonó 37 cuadrangulares en 1967 y dio al menos 20 en seis otras temporadas. Empalmó 291 jonrones en su carrera de 15 años.

“Soy un poco más alto que él y tenía fuerza, pero yo hubiese tenido que batear desde la segunda base para llevar la bola tan lejos como él”, dijo su antiguo compañero Norm Miller. “Jimmy nunca dio un cuadrangular pequeño”.

3) Michael Bourn (2008-2011)

Dato clave: Junto a Cedeño, son los únicos patrulleros de los Astros en ganar un Guante de Oro

Llegó a su ciudad natal proveniente de los Filis luego de la temporada del 2007, en el cambio por Brad Lidge. Bourn se apoderó de la pradera central, donde demostró su impresionante velocidad.

Lideró la Liga Nacional en bases robadas en el 2009 (61), 2010 (52) y 2011 (61), mientras que ganó dos Guantes de Oro con los Astros (2009-2010). Tuvo un OPS de .696 con Houston, antes de ser cambiado a los Bravos a mitad de la campaña del 2011.

4) Steve Finley (1991-1994)

Dato clave: Es noveno en la historia de la franquicia con 41 triples

Finley no explotó hasta que salió de Houston, pero en sus cuatro temporadas con los Astros tuvo promedios de .281/.331/.406 con 32 jonrones y 186 impulsadas en 557 juegos. Fue adquirido desde los Orioles después de la temporada de 1991 en un cambio que envió al cañonero Glenn Davis a Baltimore. Finley fue un sólido jugador ofensivo con una defensa estelar.

Los Astros enviaron a Finley a los Padres en un canje que involucró a 11 jugadores tras la campaña de 1994, que dejó a Ken Caminiti en San Diego, mientras que Derek Bell, Doug Brocail y otros dieron a parar a Houston. El canje no resultó para los Astros. Caminiti fue el JMV de la Nacional en 1996 con San Diego, mientras que Finley ganó cinco Guantes de Oro y fue convocado a tres Juegos de Estrellas con los Padres y D-backs.

5) Jake Marisnick (2014-2019)

Dato clave: Si WAR defensivo de 7.8 es el tercero más alto para cualquier jugador de los Astros

Las cinco campañas y media de Marisnick en Houston incluyeron múltiples atrapadas impresionantes, creando para el guardabosque la reputación de uno de los mejores patrulleros defensivos. Mayormente, fue el cuarto jardinero de los Astros y un velocista desde la banca. Si hubiese jugado con más frecuencia, probablemente hubiese ganado uno o dos Guantes de Oro.

Disputó 631 juegos de temporada regular con los Astros y dejó promedios de .232/.285/.396 con 53 jonrones y 65 bases robadas. Tuvo promedio .333 con OPS de .745 en 23 partidos de postemporada con Houston.

Menciones

Willy Taveras (2004-06) estuvo en el jardín titular del primer equipo de los Astros en una Serie Mundial (2005), terminó segundo en la votación para el Novato del Año de la Liga Americana. Su racha de 30 partidos seguidos bateando de hit en 2006 permanece como la marca del club.

Carl Everett (1998-99) conectó 40 jonrones y remolcó 184 carreras en dos campañas en Houston.

Gerald Young (1987-92) tiene la marca del club en una temporada con 65 bases robadas establecida en el 1988.

Nota: George Springer, Terry Puhl y Richard Hidalgo son considerados como jardineros derechos en este proyecto debido a que iniciaron más partidos en esa posición que como jardineros centrales.