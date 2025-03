Sauris Mota: la estudiante que fue premiada seis veces en la Semana Más Corta

Sauris Mota, licenciada en comunicación audiovisual y artes cinematográficas egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), presentó como directora cinco cortometrajes, incluida su tesis, en el festival de cine universitario Semana Más Corta y salió de este con seis premios en el acto de cierre el pasado viernes.

Los cortometrajes presentados fueron “Mota”, “Amiguitos”, “Para ti, Patricia”, “Blanco” y “Desde su camerino”, tres de ellos dirigidos en conjunto con su compañera de tesis Roxanna Javier.

De entre treinta cortometrajes presentados, las producciones “Para ti, Patricia”, “Mota”, “Desde su camerino” y “Blanco” se llevaron 6 de las 11 premiaciones.

“Para ti, Patricia” fue premiado por mejor cortometraje del festival y mejor cortometraje de tesis; “Desde su camerino”, por mejor documental; “Blanco”, por mejor dirección de fotografía; y “Mota”, por mejor dirección de arte, junto con un certificado por mejor afiche.

La joven directora dijo sentirse “sorprendida, muy sorprendida” ante el giro que dio la noche. Luego, al ser interrogada sobre el tema, reveló que no siempre supo que quería hacer cine.

“De hecho, yo quería inclinarme más por la política, pero yo hice un técnico en el colegio en realización de eventos y espectáculos. Entonces por ahí fue que me creció esa vena y entonces fui a un festival de universidades y fui al stand de la PUCMM y me enamoré".

Por ahora, los planes de Sauris son seguir estudiando. Dijo que ya hizo una solicitud para hacer una maestría en dirección de cine y que entre todos sus compañeros están “planificando algo a ver si se da”.

En ámbito de sus futuros proyectos, dijo que ella y su grupo están planificando realizar más cortometrajes, destacando las labores que podrían realizar algunos. “Ya entre todos somos un complemento, como que es nada más sentarse y ponerse a trabajar”.

Esta conexión y compatibilidad de su grupo de amigos fue el tema de uno de sus cortometrajes, titulado “Amiguitos”.

El elenco de “Amiguitos” se compuso por Roxana Javier, José Joaquín de la Mota, María Gabriela y Laura Troncoso, quienes tuvieron una participación importante en sus otros cortometrajes.

Al preguntarle si ella cree que tener un grupo muy unido la ha ayudado a desarrollarse mejor, respondió que “bastante”, ya que “el cine es una carrera de equipo, o sea, con las producciones, con los rodajes, hasta con el que tú te llevas mal, tú tienes que aprender a tolerarlo porque llevas una relación profesional”.

En palabras de Sauris, poder ver la evolución de su amistad y presentar un cortometraje al respecto resultó ser “un tesoro” para ella y sus compañeros.

“Para ti, Patricia”, su cortometraje de tesis en el que retrató parte de la vida de la artista dominicana Patricia Acuasiati, fue el que resultó más satisfactorio de realizar. Sauris Mota contó como la visión artística de ella y su compañera Roxanna Javier se mantuvo firme en todo el proceso.

Su tesis pasó por correcciones en las que le exigieron cambios al equipo, pero ellos se resistieron a estos. “Apostamos mucho a nuestro arte, a lo que queríamos comunicar con el objetivo inicial”, dijo.

También destacó la colaboración de Patricia Acuasiati y de sus familiares, quienes les brindaron su apoyo para la realización del cortometraje de tesis. “Patricia para nosotros fue un ángel que nos cuidó desde principio al fin porque no hubo ninguna traba, nadie nos decía que no. Nos abrieron las puertas de una forma que yo no te puedo explicar”.

Como profesional en las artes cinematográficas, Sauris opinó que dentro del panorama del cine dominicano “todavía todo está en pañales, pero va sumamente bien con la evolución”. Recalcó además que es necesario fortalecer la cultura del cine, apoyando más las producciones independientes. “Hay que promover más eso para que la gente vea como es el cine de verdad, lo que se está haciendo, que no se exhibe tanto, que no es tan comercial…”

Sauris recordó que la primera vez que ella y sus amigas ganaron un premio en el festival era algo que les causaba mucha emoción, algo con lo que habían soñado. Sin embargo, a través de los años y las experiencias también tuvo que aprender que todo llega a su tiempo, pues también en una ocasión se quedó sin participar en el festival por sus compromisos con la tesis.

“Dentro de esos 4 años pudimos entender que hay cosas que no se pueden hacer, hay cosas que sí y hay cosas que no. Lo depuramos y con lo poco que tenemos hicimos mucho. Entonces, todo eso fue el resultado de todo ese esfuerzo realmente”, reflexionó la joven directora.

Como el aprendizaje más importante que se lleva de sus años de carrera, Mota expresó que este es “la autenticidad”. Subrayó que, aunque acepta las críticas constructivas, siempre apuesta a ella misma y es fiel a su visión y a lo que quiere comunicar.