Indotel clausura emisoras de radio y negocios de reventa de internet que operaban ilegalmente

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) clausuró tres emisoras de radio y seis negocios revendedores de servicios de internet que operaban ilegalmente en diferentes partes del país, incumpliendo la Ley General de Telecomunicaciones 153-98.

Las emisoras que operaban sin licencia son Fiebre 94.7 FM, clausurada el 16 de diciembre de 2024 en San Cristóbal, mediante la orden de allanamiento No. 01541-2024-AJOA-03047 y la resolución de la Dirección Ejecutiva (DE)-103-2024 del Indotel; la emisora Mezcla 90.7 FM; que operaba en la provincia Monseñor Nouel, en el distrito municipal de Juma; cerrada mediante la orden de allanamiento No. 2025-AJ0007469 y la Resolución No. DE-003-2025.

De igual forma, la acción también fue ejecutada en La Voz del Valle 87.9 FM, el pasado cinco de marzo de 2025 en el municipio de Tamayo, provincia Bahoruco, mediante la orden de allanamiento No. 590-2025-SAJ-00081 y la resolución No. DE-001-2025, violentando así el artículo 106 de la Ley 153-98.

Clausura de revendedores ilegales de internet

Asimismo, el Indotel clausuró seis negocios dedicados a la reventa de servicios de internet sin contar con la debida autorización, en violación del artículo 112 de la Ley General de Telecomunicaciones.

En San Cristóbal fue cerrada la Sociedad comercial Conexo, S.R.L mediante la orden de allanamiento No. 01541-2024-AJOA-03046 y la resolución No. DE-100-2024.

Asimismo, fueron clausuradas en la provincia San Pedro de Macorís las empresas de reventa de internet RF Ramón Flores Servicios & Conexiones y Carveti Comunicaciones; en Santo Domingo Norte se cerraron negocios a nombre de Jonathan Gómez, mediante la orden de allanamiento No. 973-2025-EMES-01941 y la resolución No. DE-111-2024 y Julio Alberto Cabral, mediante la orden de allanamiento No. 973-2025-EMES-01126 y la resolución No. DE-077-2024.

En tanto que, en El Seibo, se efectuó el mismo procedimiento con el negocio Cetutd Net Solutions, mediante la orden de allanamiento No. 2025-AJ0011624 y la resolución No. DE-017-2025, así informó la entidad.