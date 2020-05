Tips para el regreso a juego

Félix Olivo

Santo Domingo, RD

Volver a jugar al golf esta a la vuelta de la esquina, pero para que ese regreso garantice seguridad (y permanencia), debemos observar varias reglas o protocolos con el fin de que el deporte se vaya reactivando organizadamente, y que la posibilidad de contagio sea mínima o nula. Aquí algunos tips que hice tras jugar dos rondas en campos de golf del país:

Antes de salir al campo: Asegúrese de llevar su neverita pues en los campos no hay expendio de bebidas. Lleve suficiente agua o bebidas refrescantes, pues el calor ataca y estamos entrando en verano. En funditas “ZipLock” o en un envase plástico sellado, lleve “Baby Wipes” y póngalos en la neverita (así el calor no los reseca). También lleve alcohol o “Manitas Limpias” suficientes para higienizar el carrito. No olvide su mascarilla (para usarla mientras transita por el parqueo e incluso si quiere, juegue con ella puesta. Es mejor pero muy incomodo). Lleve dos toallas de mano para mejor higiene y también una funda de supermercado para desechar todo al final de la ronda. Salga en sandalias y en el campo se pone los zapatos.

A su llegada al campo: Trate de parquear dejando un carro de por medio para evitar estar muy cerca de los otros a su llegada o al terminar la ronda. Si hay un grupo delante de usted, déjelos que salgan y que liberen la zona de carritos, manteniendo distanciamiento. Evite saludar de mano (incluso de codos, eso te aproxima mucho a la otra persona y rompe la zona de confort de 8 o mas pies). No haga contacto con el starter y sólo grítele su nombre para que él verifique su reserva y su pago (que debe ser por adelantado). Si paga allá, por favor, lleve el dinero exacto, así evita devoluciones o “no tengo menudo”. Antes de colocar su saqueta, higienice la correa. Luego limpie bien las superficies de mas uso: los reposa brazos, reposa manos, guía, áreas de almacenamiento, porta vasos, etc. A menos que vaya con un familiar, NO USE UN CARRO COMPARTIDO. Cada jugador debe tener un carrito.

En el campo: Mantenga su carrito a una distancia de unos 8 a 10 metros de los de sus compañeros de juego a su llegada al tee de salida y luego al green. Cuando terminen de “potear”, vayan a sus carritos manteniendo distancia, y deje que el carrito que está delante salga primero. A veces nos desesperamos y aceleramos para ir al próximo tee. Al llegar allí, parquee dejando espacio suficiente para que los otros carros quepan. Recuerde que son 4 carros, así que sea cortés y trate de parquear en un lugar donde el último carro no quede “a un kilómetro” de la base. Tras tirar, vaya a su bola tratando de no molestar ni de meterse en la línea de tiro de su compañero. Usted no hace nada yendo a la bola del otro, así que evite eso.

Protocolo de juego: La USGA esta permitiendo que la bola no sea embocada. El grupo debe ponerse de acuerdo sobre sobre la distancia de los “gimmies”. De manera regular se sugiere el tamaño de un putter. Si su bola queda en ese rango, esta dada. Trate de no terminar, aunque su impulso se lo pida a gritos. Si fuera de esa distancia se mete un putt, trate de agarrar y sacar la bola con dos dedos, y con esos mismos dedos llévela hasta el carrito. Allí, límpiela con alcohol y séquela con la toallita de los palos. Haga lo mismo con sus manos. Nunca saque la bandera, y si su compañero mete putt de lejos, deje que él saque su bola. Lamentablemente la cortesía de pasarle la bola no aplica en estos momentos. En el campo, parquee su carrito de manera que la dirección del viento no vaya hasta sus compañeros de juego. Nunca se sabe, y lo peor de esta enfermedad es su tiempo de incubación y no saber si la tienes. Ser precavido no cuesta y paga mucho. Si quieren celebrar un buen putt o un buen tiro, choquen hierro o putt. Nunca manos, codos, ni pies. Al terminar la ronda, sacarse la gorra en señal de respeto es suficiente. Dejen el cariño y los abrazos para cuando esto pase.

¿Terminé…y ahora? Tras acabar en el hoyo 18, parquea lejos de otros jugadores que quizás hayan terminado antes. Olvida las conversaciones a menos que observes distanciamiento mínimo. Personalmente sugiero 10 a 15 pies, un poco mas de lo normal, pues estas en un ambiente de mucho viento. Nadie quiere oír un recuento de tu ronda, así que evita eso. “¿Cuanto tiraste? 89. Me fue mal”. Eso es suficiente. Antes de meter tus cosas en el baúl, limpia todo con una toalla húmeda con agua y un buen nivel de alcohol o con tus Wipes: guantilla, neverita, varillas de los palos (el metal conserva el virus mucho tiempo), los grips, la saqueta, tu gorra, celular y todo lo que usaste. Deja los zapatos para el final para que le pases los Wipes por la parte superior y por las suelas y mételos en el baúl. Desecha todo en la funda de supermercado que trajiste. Recuerda, de la casa al campo y viceversa. ¡Cero paradas!

Llegaste a casa: Aunque el campo de golf es quizás una de las zonas mas limpias de virus (es peor un banco o un supermercado), a tu llegada a casa sácate la ropa y tírala a lavar de inmediato. Igual las toallas que usaste en el campo. ESO NO TIENE DOBLE USO. Limpia tus lentes, llave del carro, celular, etc., y desecha todo en una sola funda. Luego date un buen baño de pies a cabeza. Eso no solo te hará sentir mejor, sino que minimizará riesgos. Por el momento “mantengan la bola en las salas de sus casas”, pero ya tienen una pequeña guía de qué hacer en el campo cuando la industria abra (espero sea pronto), para que podamos meter la bola en el fairway. Recuerden: distanciamiento social y sonreir a la vida.