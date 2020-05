Mucho mejor de lo que recuerdas: Moisés Alou

Will Leitch / MLB

Nueva York, EEUU

Cuando Moisés Alou hizo su única aparición en una boleta del Salón de la Fama en 2013, recibió solo seis votos, 1.1%, y rápidamente se cayó de la boleta. Ese es un juicio perfectamente razonable, todo dicho, por parte de los votantes. Alou se queda corto en la mayoría de las métricas principales del Salón de la Fama, tanto en números de grandes rondas (nunca llegó a 350 jonrones) como en métricas como el puntaje JAWS de Jay Jaffe, que lo coloca muy por debajo del umbral para los jardineros izquierdos. También tiene cierto sentido si viste jugar a Alou. Era bueno, muy bueno, pero nunca se sintió como una superestrella. Siempre fue el otro gran jugador de tu equipo, no el que tenía la cara en la copa conmemorativa.

Pero la carrera de Alou, que tenía una cierta cualidad de Forrest Gump de recorrer muchas historias importantes, es, en todo caso, un argumento para el factor de la suerte en la determinación de una carrera en el Salón de la Fama. Alou, desde el momento en que se convirtió en un habitual de los Expos hasta el final de su carrera con los Gigantes y los Mets, fue un bateador de primer nivel notablemente consistente, obteniendo grandes números cada año.

Pero ese era el problema: simplemente no podía quedarse en el campo. Es muy difícil ser bendecido con un increíble talento en el béisbol, incluso si eres hijo de un hombre que fue un gran jugador de Grandes Ligas. Pero eso tampoco es suficiente: las lesiones pueden atacarte de la nada, tomar 20 juegos aquí, toda una temporada allí, hasta que toda tu carrera se sienta menos de lo que debería haber sido. Alou jugó 17 temporadas en las Grandes Ligas, pero jugó en 140 o más juegos solo cinco veces.

Alou fue la selección general número 2 del último año del Draft de MLB de enero en 1986 por los Piratas. Atravesó a los Menores, pero, y esto parecerá extraño de imaginar ahora, los Piratas eran tan buenos y tan desesperados por agregar talento de las Grandes Ligas mientras todavía tenían Barry Bonds que intercambiaron a Alou (junto con Willie Greene y Scott Ruskin). ) a los Expos para el lanzador Zane Smith en el verano de 1990 después de jugar solo dos juegos para ellos. (Se fue de 1 por 5 y se veía raro con el uniforme de los Piratas).

Alou jugó 14 juegos para los Expos en 1990, pero estaba preparado para ser titular en el '91 hasta que atrapó el primero de sus muchos malos golpes: una grave lesión en el hombro le costó toda la temporada. En el 92 recibió buenas noticias: los Expos contrataron a su padre, Felipe Alou, como dirigente. Los dos no estaban realmente tan cerca en ese momento. Moisés dijo más tarde: "Puede que haya pasado más tiempo con mi padre en el entrenamiento de primavera del 92 que en toda mi vida". Pero su vínculo se hizo más fuerte a medida que pasaron los años.

Moisés Alou se estableció de inmediato como un jugador con poder, velocidad y habilidad general, y se convirtió en un elemento clave de un equipo de Expos que claramente estaba yendo a lugares. Pero debido a su lesión, había llegado tarde a las Grandes Ligas. Tenía 25 años antes de ser un asiduo. Las lesiones lo volvieron a encontrar en 1993, una horrible en el Busch Stadium, cuando su pie quedó atrapado en el Astroturf que rodeaba la primera base y se dislocó el tobillo. (Hay fotos de esto que no quieres ver).

La lesión le costó a Alou gran parte de su velocidad y definitivamente le costó la capacidad de jugar en el jardín central avanzando. En 1994, tuvo su mejor temporada, para su mejor equipo: terminaría tercero en la votación del Premio MVP de la Liga Nacional por ese equipo de Expos que aún te rompe el corazón, pero por supuesto esa temporada terminaría dos meses antes debido a la Huelga. Más lesiones en el hombro limitaron a Alou a 93 juegos en el '95 (también tendría una tragedia personal ese año), pero estaría sano las próximas tres temporadas, una en Montreal, Florida y Houston. Recibió votos de MVP las tres temporadas (terminando tercero detrás de Sammy Sosa y Mark McGwire en el '98), y en el medio, ganaría una Serie Mundial con los Marlins. Alou ya tenía 32 años y solo había jugado más de 150 juegos una vez.

Luego, por supuesto, vino otra lesión anormal, una que le costaría otra temporada más. Alou estaba corriendo en una cinta de correr en su casa en la República Dominicana cuando resbaló, cayó, rasgó su ACL y se perdió toda la campaña de 1999. Pero eso tampoco lo detuvo. Regresó en 2000 y bateó .355 (en solo 126 juegos) y .331 en '01 (en 136 juegos). Luego firmó con los prometedores Cachorros y estuvo excelente, y finalmente saludable, durante tres temporadas, y apenas se perdió la Serie Mundial en el '03. Pero para entonces, Alou ya tenía treinta y tantos años. Tuvo dos temporadas productivas pero plagadas de lesiones para los Gigantes en '05 y '06 (reemplazando a Barry Bonds, de todas las personas, en '05), luego terminó su carrera como parte de la miseria de los Mets en '07 y '08. Se suponía que Alou ayudaría a elegir jugadores para el equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol '09, pero terminó jugando para el equipo (y su padre), retirándose al final del torneo.

Si Alou hubiera jugado una temporada completa antes de cumplir 25 años, si no se hubiera perdido dos temporadas completas con lesiones, si no hubiera podido jugar más de 150 juegos solo tres veces en toda su carrera, no es difícil para verlo como un claro Salón de la Fama. Su línea de corte es digna de Cooperstown: .303 / .369 / .516 (mejor que Cal Ripken o Adrián Beltré). Pero el mundo siguió interponiéndose en el camino de Alou, una y otra vez. Él era una superestrella. Pero nunca se sintió como una superestrella.

Todavía es una parte clara de la historia del béisbol. Formó parte de tres equipos e historias inmortales en el deporte: los Expos de 1994 privados de historia, el campeón de la Serie Mundial '97 Marlins y, por supuesto, los Cachorros de 2003 cruzados por las estrellas, donde su reacción quizás exagerada a La posible interferencia de Steve Bartman aseguró que el pobre fanático viviría para siempre en la infamia. También era conocido por no usar guantes de bateo, aunque se aseguró de que sus manos aún fueran ásperas y ásperas a través de una ... técnica no convencional.

Pero que se lo vea en la periferia de esos grandes momentos, más que en el centro de ellos, es en gran parte porque no terminó teniendo la carrera del Salón de la Fama que su talento podría haber argumentado que podría haber tenido. Alou fue genial, pero tampoco siempre estuvo disponible. Y siempre exigimos que nuestra grandeza nos rodee tanto como sea posible. Alou fue genial. Pero nunca pensamos en él de esa manera. Las lesiones lo despojaron de tanto. También nos lo robó.