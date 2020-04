“David Ortiz” y su gran almuerzo dominicano

El famoso programa de sketches estadounidense Saturday Night Live (SNL) ha parodiado a centenares de famosos, a músicos, deportistas y actores en sus 45 temporadas, pero quizás ninguno es tan singular como su interpretación del exbeisbolista dominicano David Ortiz.

Personificado por el comediante Kenan Thompson, quien comenzó a realizar el papel desde 2016, este personaje se caracteriza por su gran apetito, su amor por la “comida dominicana” y patrocinar productos poco ortodoxos.

En plena cuarentena Thompson volvió a encarnar al ‘Big Papi’ desde su casa, en esta ocasión pretendiendo enseñarle a su público como hacer un “almuerzo tradicional dominicano”.

“Quizás se estén preguntando, ¿Big Papi como vamos a hacer un gran almuerzo dominicano en una cuarentena donde no podemos conseguir cosas como mofongo, habichuela con bistec, camarones con pimientas fritas, y casi no puedes encontrar wasakaka con queso frito?”, expresó el comediante en el video.

El video, un show de cocina titulado “Big Dominican Lunch with Big Papi”, presenta al comediante en su cocina, a punto de preparar una comida con los alimentos que cualquiera pueda tener en su alacena.

El plato principal del programa es un sancocho de siete carnes, las cuales son pollo, jamón, carne molida, cochinillo, pierna de cordero, langosta espinosa, manos de mono y legua de ballena.

Sin embargo, no todo es comida, durante el programa hace una aparición especial el primo puertorriqueño de Ortiz, Big Bunny, quien le pregunta al expelotero cual es su secreto para verse tan bien, a lo que este responde “me dispararon”.

Welcome to Big Dominican Lunch with Big Papi. #SNLAtHome pic.twitter.com/uRQqx9U0bL