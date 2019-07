El dominicano Al Horford dice que le "duele" no jugar en el Mundial

EFE

Santo Domingo, RD

El dominicano Al Horford dijo este jueves que le "ha dolido mucho" el hecho de no formar parte del equipo de su país que competirá en el Mundial de Baloncesto que se jugará en China del 31 de agosto al 15 de septiembre venideros.

"Me dolió mucho. Esta decisión no fue tan fácil para mí", admitió Horford, de 33 años y nacido en la norteña provincia dominicana de Puerto Plata, durante una rueda de prensa en Santo Domingo.



A principios de este mes Horford explicó que su ausencia en este evento se debe a las responsabilidades que tiene con su nuevo equipo en la NBA, los Sixers de Filadelfia, tras jugar las últimas tres temporadas con los Celtics de Boston.



El pívot, quien firmó un contrato de 109 millones de dólares por cuatro años con su nuevo equipo, los Sixers, afirmó que su "sueño" siempre ha sido jugar con la selección nacional en un Mundial, pero que ubicarse con su familia en Filadelfia "ha requerido tiempo y concentración".



"Mucha gente esta triste por eso. Hay mucha decepción y yo los entiendo, pero me ha tocado enfocarme en la responsabilidad del equipo, en lo familiar y en esta temporada que viene", subrayó Horford, casado con la exmiss Universo Amelia Vega, también dominicana, con la que tiene tres hijos.



El dominicano jugó los primeros nueve años en la NBA con los Atlanta Hawks. La temporada pasada promedió 13,6 puntos, 6,7 rebotes y 4,2 asistencias con los Celtics.



Horford, convocado cinco veces al Juego de Estrellas de la NBA, es uno de los dos estelares con los que la República Dominicana esperaba contar para competir en el Mundial chino.



El otro es el centro Karl-Anthony Towns, hijo de un estadounidense y una dominicana.



Towns, de 23 años, aún no ha emitido una decisión oficial al respecto, pero en marzo pasado concedió una entrevista en Estados Unidos, en la que afirmó que "debía pensar bien las cosas" antes de enfundarse la camiseta tricolor, ante factores como la edad y el número de partidos del calendario regular de la NBA, donde juega para los Lobos de Minnesota.



La República Dominicana jugará en la ciudad china de Shenzhen su tercer Mundial de Baloncesto, y lo hará en la llave G junto a Francia, Alemania y Jordania.