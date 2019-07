Asistente de David Ortiz fue acusado de apostar miles de dólares en clubes de béisbol

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Uno de los asistentes personales del expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, fue expulsado de varios clubes de béisbol y fue condenado por mentirles a las autoridades sobre su identidad, según reveló el Boston Globe.

De acuerdo a una publicación del medio bostoniano, Félix Leopoldo Márquez Galice, presuntamente apostaba en clubes de béisbol, a pesar de que visitaba el campo de béisbol Fenway junto a Ortiz.

Eddie Domínguez, detective de la Policía de Boston, dijo que Márquez apostó a través de un barbero dominicano mil dólares a favor de las Medias Blancas de Chicago equipo que tendría un juego contra las Medias Rojas de Boston. Asimismo, para el partido del 24 de julio de 2005, Márquez apostó la misma cantidad en que ambos equipos anotarían al menos nueve carreras.

“Monga”, como es conocido el hombre considerado como hermanastro de Ortiz, presuntamente ganó ambas apuestas. En ese partido Ortiz bateó cinco veces e hizo home run en la derrota.

Por el caso no se presentaron cargos criminales y se determinó que Ortiz no tenía vínculo en el incidente.

Más de diez años después, en 2018, esta información fue retomada por el agente policial quien lanzó un libro.

"No iba a comentar sobre este episodio, pero alguien de la nada, una vez más, intenta disminuir mi imagen solo para vender un par de libros… Solo por un poco de dinero en su… He sido un jugador que ha sido extremadamente bendecido no solo con el amor de los fanáticos sino también con muchos dinero”, tuiteó el expelotero días después del lanzamiento del libro.

Tras el incidente, Márquez fue expulsado de los clubes de las ligas mayores, sin embargo continuaba visitando la casa club de los Sox, de acuerdo a Domínguez.

En 2010 Márquez fue acusado por un tribunal federal por declaraciones falsas sobre su ciudadanía estadounidense.

Durante su estadía en Estados Unidos Márquez se hizo pasar por Edwin García, una identidad que compró por 500 dólares y que originalmente pertenecía a un narcotraficante encarcelado en Puerto Rico.

En esa época Márquez fue sentenciado a seis meses de prisión y tres años de libertad condicional.

El pasado 9 de junio el expelotero de las Grandes Ligas, David Ortiz, fue herido de bala mientras compartía en un centro nocturno de Santo Domingo Este.

Tras el incidente David Ortiz ha recibido atenciones médicos en el Mass General Hospital, en Boston.