El deporte: buena vía de hacer dinero

Son muchas las cualidades positivas que otorga la práctica deportiva. No se trata solamente de conseguir salud, de mantener tonificado el cuerpo, de provocar buen ritmo en el delicado órgano llamado corazón. También está el hecho de que te enseña los factores de la disciplina, confraternidad, respeto, competencia, los sabores de la victoria , a luchar intensamente por la superación y también para levantarte y enfrentar los fracasos con determinación.

El deporte también es una de las vías más expeditas para hacer dinero. La mayoría de las profesiones u oficios te facilitan un salario, que puede ser bueno o malo, dependiendo de tu capacidad y tu medio social. Pero en el mejor de los casos se trata de un empleo que puede durarte toda la vida y ser una limitante para un progreso real. No es tan fácil a veces conseguir lo que muchos llaman “prosperidad”.

En el deporte se puede ganar mucho dinero. La revista Forbes publica esta semana los atletas mundiales que más dinero han ganado en el último año. Encabezan los futbolistas Lionel Messi (Argentina) con US$127.0 millones, Ronaldo (Portugal) US$109.0, Neymar (Brasil) US$105.0, el boxeador Saúl –Canelo-Alvarez US$94.0, (tiene un pacto de US$365 millones con la empresa DAZN), y luego, en otros lugares aparecen el suizo Roger Federer) con 93.4 , Lebron James 89.0, Stephen Curry (NBA) 79.8 y Serena Williams 29.2 en el puesto 63. Esto es combinando salarios y por publicidad. Noten que en el grupo no figura ningún miembro de la MLB y eso habla de que el beisbol de grandes ligas tiene una estructura distinta.. ¿Tendrá eso que ver con el hecho de que no es un deporte mundial como el futbol, el tenis, por ejemplo?.

No quiero significar que todos deben aspirar a obtener este tipo de montos pues ello resultaría imposible. Sin embargo, es bueno señalar que si los de arriba ganan tanto dinero significa que hay mucha moneda circulando, que los deportes están produciendo en grandes cantidades, y que todo el mundo tiene buen salario. En MLB, por ejemplo, el promedio actual por individuo en una temporada ronda los 2 millones, NBA 6.3 millones y en otros deportes sucede algo similar o mejor.

La recomendación es que si un hijo suyo tiene talento físico, vocación de atleta y condiciones para triunfar no le cierre el camino. Esa podría ser también una buena profesión.

DE INTERES: Gary Sánchez llegó a los 20 jonrones, en el primero de un doble choque entre Mets y Yanquis ayer. Se une a Edwin Encarnación, de Seattle, como los únicos que han llegado a esa cifra en la Liga Americana, y ambos son dominicanos. Gary proyecta una campaña de 40, y ya superó los 18 que pegó el año pasado cuando solo jugó en 89 partidos debido a lesiones..En la Nacional el debutante Pete Alonso pegó su 21 en el primer partido y el 22 en su primer turno del segundo, y también puede alcanzar los 40. Alonso tiene 1 jonron cada 10.5 visitas al plato, impresionante…Luke Voit disparó su número 16 para los Yanquis… Los Tigres del Licey tienen un encuentro con la prensa este mediodía para presentar su cuerpo de operaciones de beisbol.. Junior Noboa regresa al puesto de gerente general, mientras el colombiano Luis Urueta quedaría fuera …o tal vez lo pongan de asesor pues ellos se alternan ….El traslado de David Ortiz hacia Boston el lúnes se produjo en medio de un aparataje para una gran estrella o un Presidente. Eso lo pudieron ver todos y habla de la grandeza de David en la ciudad de Boston y todo el Estado…Parece que la evolución es positiva, mientras en el plano colateral hay mucha controversia sobre los otros temas..La PN todavía no ha acusado ni presentado a los autores del hecho, pero posiblemente lo hagan antes que se vaya la primavera .... ¿Alguien recuerda a Angel Villalona? Una vez fue un prospecto de los Gigantes de San Francisco y ahora está en una liga independiente de Canada..Como dice el refrán, usted sabe de hoy, nunca del mañana…. Ganaron los Warriors de Golden State y este jueves habrá 6to. partido. Tienen buen ambiente para vencer, aunque Toronto ha demostrado que puede ganar como visitante. Ya lo hicieron en los dos primeros choques..El volibol femenino perdió ante Alemana 3—1 en la Liga de Naciones y se colocan en 5-5.. Alemania está en 4-6 y no están haciendo buen torneo. Las Reinas tienen juego vs. Holanda hoy en partido a las 11.30, hora dominicana…Ayer se colocaron en la muñeca el número 34 de Big Papi en muestra de solidaridad…. Pedro Martínez lloró en una entrevista sobre el atentado a David Ortiz… Bob Myers , gerente de Golden State, lloró en la rueda de prensa donde anunció la salida definitiva, por varios meses, del mega estrella Kevin Durant, lesionado en el talón de Aquiles pie derecho..…y Eloy Jiménez, de White Sox, dice que este país “da miedo”..Tal vez no venga por aquí, y esa es mala noticia para la pelota invernal y los Gigantes del Cibao…