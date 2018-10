Fútbol: bueno y malo

Héctor J. Cruz

El Cibao FC acaba de proclamarse campeón de la 4ta. temporada de la Liga Dominicana de Fútbol, primera vez que lo logra el popular equipo de Santiago. Es loable el entusiasmo del grupo Estrella, con el empresario Manuel Estrella al frente, manifestando un amor inusitado por este deporte, el más popular del mundo. Construyeron el estadio más adecuado que tiene la liga actualmente, lo cual no ha sido emulado por ninguna otra franquicia. Además, mantienen un empuje permanente en favor del circuíto y del futbol dominicano. La parte positiva es que el Cibao FC logra su primera corona, y que continuarán inviertiendo para tener mejores clubes en los próximos años. Fue un larguísimo torneo de más de 6 meses, cosa que nadie se explica y tampoco se le ve necesidad.. ¿Por qué jugar tan largo si no hay suficiente respaldo económico ni de público? Habría que esperar un mejor desarrollo de la liga.

Pena da que este fin del campeonato 2018 se produzca en un momento de infortunio para el fútbol nacional. Las noticias negativas se han estado produciendo en los últimos 5 meses, especialmente con la sanción de 10 años al ex presidente de Fedofutbol Ing. Osiris Guzmán.

Por cierto, Osiris se ha comportado muy mal en el manejo público de su momento de desgracia. No ha sido tan fácil conseguir reacciones de su persona a su caso, y ahora mismo estamos esperando la noticia de la apelación que dijo haría a los 10 años. Según me dijo, tenía un plazo de 20 días para apelar, la sanción se produjo el 12 de octubre, así que ya casi se cumple y no hay ninguna información.

El otro punto es que Osiris, de 65 años, debe asumir con humildad y responsabilidad su situación. En diciembre 15 próximo la Federación dE fútbol hará elección de nuevo presidente, y hay que pensar que Guzmán intentará colocar allí a uno de sus allegados, especialmente a Felix Ledesma. Pero al fútbol dominicano le conviene un alejamiento de su ex-presidente, para que las cosas tomen nuevo curso.

No lo digo por molestarlo. Cuando ocurren este tipo de acontecimiento, un líder debe recogerse y ocuparse un poco más de su vida. Si se mantiene dirigiendo desde fuera, entonces ha perdido el enfoque de lo que hacía.

INDISCIPLINA: De otro lado, el medio beisbolístico local también tiene su contaminación a lo interno y a lo externo. Ya he referido antes que la Comisión de Disciplina que tenia la Lidom ya no existe porque tiene varios casos pendientes por conocer desde el torneo pasado y no hay forma de que se reunan. Vitelio Mejía, su presidente, debe estar atento a esto porque la administración de Leo Matos Berrido era mano dura y había orden.

Se entiende que la Lidom, su presidente y demás directivos de equipos, siempre están sometidos a presiones y algunos actos fuera de control de los actores del negocio.Eso no excluye a periodistas que son bocasuelta y que no respetan leyes ni asumen conductas decentes, lo cual los lleva a cometer desmanes con mucha frecuencia. Así viene ocurriendo en las redes, en la radio, la TV y por todos lados. Corresponde a la propia prensa entender que su trabajo siempre debe ser comedido, sin insultar, sin injuriar, sin faltar el respeto.

Estoy en desacuerdo en que la Lidom prohiba a los periodistas de los equipos hacer críticas al evento, siempre y cuando estén en un marco de profesionalidad y respeto. Pero que también se castigue todo lo que esté fuera de lugar.

OJO: no me gusta hacer el papel de negocio, pero no concibo que el jugador cibaeño Juan Carlos Pérez haya entrado a juego sin siquiera recibir una amonestación por sus desafueros al final del pasado campeonato. Así no se hace Patria.

DE INTERÉS: Licey metió muchísima gente importante al terreno desde anoche y el cambio en la alineación es notable. Los resultados deberán verse de inmediato...Anoche para el 2do. inning tenian 3 carreras, lo menos comun para ese equipo este año.. Quiero felicitar a los Tigres porque parece que invirtieron buenos cheles en equipos nuevos de TV.Su transmisión oferta gráficos nuevos, mucha información, y los bumpers también están al día....Que copien los demás... Ervin Santana es agente libre, y ahora los liceístas quieren que lance aquí... Eso no será así porque él va a la agencia libre y hasta que no firme no correrá riesgos. Recuerden que no es un muchachito... Este año con Minnesota Ervin tuvo record de 0-1 y 8.03 pues tan solo tuvo 5 salidas.. Ganó US$13.5 millones, y el club tenia una opción de 14.0 millones dependiendo la cantidad de innings.. Le darán 1 millón en compensación... De por vida tiene marca de 149-125, y 4.06...Minnesota también dejó libre al inicialista Logan Morrison... Los Marineros de Seattle anunciaron que el boricua Edgar Martínez no seguirá de coach de bateo. Trabajará en la organización completa... La serie mundial tuvo una baja en el rating de TV en un 23% respecto del año pasado.. En 2018 la audiencia fue de 14.3 millonesde elevidentes, en 2017 de 18.7 millones y en 2016 de 22.9 , la mejor...RD quedó en 6to. lugar del mundial de beisbol U-23 , que fue ganado por México...