Urge ampliar ya la carretera del Sur

Ni un año más. Ni un feriado más. El tránsito en Semana Santa y los días festivos largos se ha convertido en un suplicio insostenible para los conductores del Sur.

Es inadmisible que centenares de vehículos queden paralizados durante horas en los tramos de Baní a Cruce de Ocoa y de allí a Azua.

La causa es evidente: la estrechez de una vía totalmente desbordada por el crecimiento explosivo e imparable del parque vehicular.

Para dimensionar la presión del flujo, basta un dato estremecedor: en los últimos tres días de la Semana Santa, casi un millón de vehículos atravesaron los peajes.

Y esto, a pesar de que una gran parte de la ciudadanía prefirió no salir para no enfrentarse a las copiosas lluvias.

Sin esas lluvias, el caos en el Sur habría sido aún mayor y más angustiante que el del jueves.

Es hora de actuar sin más demora. El Gobierno debe atender de manera inmediata el reclamo apremiante de los habitantes del Sur y otorgar carácter de emergencia nacional al diseño, licitación y ejecución de las obras de ampliación de esos tramos críticos.

Los legisladores de la región ya impulsaron una resolución en el pasado. Ese reclamo es hoy crucial, inaplazable y vital.

No solo por los atascos circunstanciales de cada Semana Santa —que ya de por sí son una tortura—, sino por una razón aún más grave: evitar cientos de accidentes, rebases temerarios y volcaduras en los puntos más peligrosos de esa vía.

Cada día que pasa sin la ampliación, la vida de los conductores está en riesgo.

Y la necesidad se vuelve imperativa con el creciente desarrollo turístico del Sur.

Más infraestructuras turísticas atraerán más vehículos. Ampliar la vía principal y sus conexas ya no es una opción: es una obligación ineludible del Estado.