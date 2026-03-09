RD y el “New Deal” con EE. UU.

Al adherirse de forma activa a la nueva Coalición Anticárteles en el hemisferio, el país asume compromisos de gran envergadura en la lucha contra el narcotráfico, la migración ilegal y las bandas armadas que promueven el terrorismo.

Se trata de un compromiso concordante con las políticas de Estado que ha aplicado y defendido la República Dominicana a lo largo de los años.

Creemos que el presidente Abinader ha dado un paso correcto al firmar el pacto Escudo de las Américas con el Gobierno estadounidense y más de una decena de naciones democráticas, por muchas razones.

Una de ellas es que la nueva doctrina definida por el presidente Trump —la lucha frontal contra las organizaciones narcoterroristas que operan en la zona— coincide plenamente con la política que siempre hemos defendido.

En el contexto actual, tal como lo ha descrito Trump, esta iniciativa va más allá del simple respeto a la doctrina del orden internacional, pues supone una nueva arquitectura concebida para infligir daños letales a los terroristas y sus redes.

El ejemplo de Haití encaja dentro de ese objetivo esencial.

El acuerdo implicará el acceso operacional de naves aéreas y marítimas para el decomiso de drogas y armas, así como mayores controles aduaneros y fronterizos, extradiciones y procesos para desmantelar los enclaves de corrupción.

En consecuencia, al país le corresponderán muchas responsabilidades.

Las bandas haitianas, en tal caso, caen dentro de estos objetivos, lo que plantea que República Dominicana tendrá que jugar un rol activo en el combate directo contra ellas y en la adopción de una línea migratoria más rigurosa.

Como ha dado a entender el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para Estados Unidos la seguridad dominicana ya no es un «asunto regional»: es parte del perímetro de seguridad de su país y de todo el hemisferio.

Esperamos, por otro lado, que este “New Deal” (nuevo trato) ayude a controlar la seguridad en la frontera haitiana mediante aportes logísticos y tecnológicos al Gobierno dominicano.

En recompensa a esta alianza, es de esperar que el país logre un acceso preferente a los esquemas de cooperación económica y reciba más apoyo para convertirse en un hub regional confiable en manufactura, turismo y nuevas tecnologías.