Hasta las 12:00 de la noche

Los bacanales nocturnos, en muchos sectores de la ciudad, son la fuente de ruidos y riñas callejeras que trastornan la vida de esos vecindarios.

El consumo de alcohol en horarios extendidos y sin control es también un factor determinante en los alarmantes índices de accidentes de tránsito que se derivan de esos “teteos”.

A altas horas de la noche y primeras de la madrugada, bajo la influencia del alcohol, se pierde el sentido de la prudencia, y eso da lugar a tragedias que afectan a familias enteras.

Con los antecedentes ya conocidos, resulta imperativo revisar y restringir los horarios de venta y consumo de bebidas alcohólicas en el país.

El Ministerio de Interior y Policía ha dado un paso importante al realizar operativos nocturnos para cerrar negocios que operan fuera de horario e incautar bocinas que contribuyen a la contaminación sonora.

Pero lo que realmente se necesita es establecer un marco normativo que limite la venta de alcohol hasta un horario prudente, tal como ocurre en otros países.

En España, por ejemplo, la ley prohíbe la venta de alcohol desde las 10:00 de la noche hasta las 8:00 de la mañana.

En Bogotá, Colombia, no se permite la venta después de la 1:00 a.m. En Buenos Aires, Argentina, las bebidas alcohólicas no pueden venderse más allá de las 11:00 p.m.

Replicar estos modelos nuestro país podría tener un impacto significativo.

Limitar la venta de alcohol hasta las 12 de la noche permitiría minimizar los riesgos asociados con el consumo desmedido en la madrugada.

No es solo una cuestión de disciplina social; es un acto de responsabilidad y respeto hacia la convivencia.

Una medida de esta naturaleza es imperativa ya.