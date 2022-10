Las fortalezas de los impresos

El periódico impreso es,dentro de las plataformas de medios, el de más larga data en el mundo.

Existe desde el 1609 y ha podido, en cinco siglos, mantener su vigencia, mediante innumerables y a menudo casi invisibles reinvenciones que acentúan su formidable fortaleza.

El primer periódico fue el Avisa Relation oder Zeitung, de Estrasburgo, y muchas décadas después, en 1690, vino a publicarse el primero en los Estados Unidos, el Publick Ocurrences Both Forreing and Domestick, de Boston.

Son cinco siglos de arraigado posicionamiento como fuente de noticias y plataforma para el libre debate de las ideas. Sin perder su esencia ni personalidad, el periódico ha sido precursor de tecnologías electrónicas y visuales que hoy sirven de soporte a los medios del ecosistema digital.

Son tecnologías que, con el paso del tiempo y las necesidades de la sociedad, se fueron perfeccionando y masificándose en su uso, pero estos antecedentes son poco conocidos por las nuevas generaciones.

Mark Kurlanski, celebrado autor de best sellers del New York Times, nos recuerda que al soporte papel del periódico le siguieron, como útiles complementos, los tipos móviles, las máquinas de escribir, las impresoras mecánicas, las cámaras fotográficas, los procesadores electrónicos de texto y las impresoras que los acompañan.

Con este detalle de la evolución y adaptación de las tecnologías, según sean las necesidades de la sociedad en un momento específico, Kurlanski asume el principio de que ninguna de ellas mata a las otras.

“La imprenta no mató a la caligrafía, la televisión no acabó con la radio, el cine no sustituyó al teatro y los videos domésticos no acabaron con las salas de cine”, ha dicho.

Para el, las nuevas tecnologías, en lugar de eliminar la anterior, solo aumentan sus opciones. “Los ordenadores cambiarán sin dudas la función del papel,pero es muy poco probable que este desaparezca”.

Los periódicos son la mejor muestra. Su entronque con el mundo digital ha hecho que aumenten sus audiencias, sus ingresos y su interactividad.

Con tales fortalezas, nadie,por el momento, le disputa al periodismo profesional impreso su mayor activo, la credibilidad, base sobre la cual los diarios emblemáticos han logrado preservar sus poderosos espacios en las sociedades democráticas.