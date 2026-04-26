Nuevas inversiones para atraer turistas suman más de 375 millones de dólares

República Dominicana se ha trazado la meta de recibir a unos 12 millones de visitantes y un sector que también continúa apostándole al turismo es el hotelero, el cual ya prevé una inversión de más de 375 millones de pesos.

Un condohotel frente al mar, denominado Icon Cabarete; el rescate de un campo de golf de nueve hoyos, llamado Cabarete Country Club; una plaza de parqueo de más de 500 vehículos. Así como también la inauguración de dos Holiday y un DoubleTree by Hilton son solo algunas de las apuestas de los inversionistas que buscan captar al turista con sus ofertas.

Uno de los mayores montos lo maneja el empresario de origen argentino Leonardo Wehe, a quien en términos llanos le intera más la cantidad de dinero que el turista pueda gastar que el número de visitas. Es a lo que el llama "calidad del turista".

La inversión que este empresario pretende desarrollar con sus proyectos en Cabarete es de unos 250 millones de dólares. La propuesta incluye un condohotel frente al mar, denominado Icon Cabarete; el rescate de un campo de golf de nueve hoyos, llamado Cabarete Country Club; una plaza de parqueo de más de 500 vehículos, entre otras.

“La gran parte es capital propio. Hay una pequeña parte que es financiación bancaria, que es algo que nuestro grupo ahora empezó a hacer para poder escalar y meternos en proyectos más grandes. Después tenemos una parte minoritaria, menos del 20%, que son socios independientes, gente que nosotros estamos trayendo al país a invertir, que no tiene una pata en el país, entonces nos usan a nosotros como base y plataforma”, afirma el empresario de origen argentino.

El todo incluido, según comenta Wehe, es algo que no le ha funcionado a la costa norte, ya que hay más de 10,000 habitaciones hoteleras en diferentes propiedades abandonadas que tenían esta característica en común.

“Esto te da una evidencia que es un producto que quizás funciona en un destino, como puede ser Punta Cana, pero es un error tratar de convertir a otro destino en un Punta Cana, porque esta cuenta con condiciones que permiten que ese producto florezca”, sostiene el argentino.

Leonardo Wehe, empresario de origen argentinoFuente externa

Para este empresario, el nicho de Cabarete, ubicado en la provincia Puerto Plata, son los deportes acuáticos y el boutique de alto valor.

“Hemos logrado proyectos con ventas extraordinarias que compiten con los mejores resorts de la República Dominicana, focalizándonos en atraer el tipo de turista que está acostumbrado a ir a practicar deporte acuático a Hawái, a Turcos y Caicos, a destinos que son 3, 4, 5 veces más caros que Cabarete”, explica el empresario.

Wehe dice que lamenta que un destino que originalmente se puso en el mapa a través de la vela, el viento y el deporte, se transformara en un lugar de jubilado canadiense, que no practican deporte.

“Ahora estamos volviendo a esas bases, estamos volviendo a atraer ese público que hoy se está yendo a gastar plata a otros destinos, cuando Cabarete tiene mejores condiciones, está más cerca y ofrece una identidad de pueblo única que hasta puede ser mejor que las de los otros destinos”, asevera.

Sin embargo, Wehe explica que Cabarete padece de algunos problemas estructurales que dificultan su desarrollo entre ellas la falta de una planta de tratamiento, aceras y acueducto.

“A la localidad que vive ahí hace muchísimos años, creo que uno de los regalos fundamentales que más le puede hacer en infraestructura a cualquier gobierno es tratar el tema del saneamiento. En el caso de Cabarete va más allá, hay una cloaca abandonada de más de veintipico de años, que costó toda la plata del mundo. Una planta de tratamiento de aguas negras, también abandonada, que nunca se culminó por un tema de, bueno, no hubo presupuesto para las estaciones de bomba, quizás no se construyó lo que era apropiado para ese momento, no sé si rescatar esa infraestructura sea una opción, quizás habría que hacerla de vuelta, porque el pueblo cuando se construyó eso no es la misma realidad que hay hoy, pero si queremos seguir creciendo, creo que es importantísimo solucionar esos problemas”, argumenta Wehe.

Otro grupo que también pretende seguir expandiéndose es el Coral Hospitality Corp, grupo hotelero que pretende abrir tres nuevas propiedades en destinos como Puerto Plata y Pedernales con la inauguración de un Holiday ( el primero previsto para los próximos dos meses y el segundo para el próximo año).

En Punta Cana lanzarán el DoubleTree by Hilton, cuya apertura está programada para el último tercio de este año.

De acuerdo con Ramón Tejeda, director corporativo de mercadeo y ventas de este grupo, la inversión para estos proyectos oscilaría entre 80-90 millones de dólares.

Ricardo Felip vicepresidente de Coral Hospitality Corp y Ramon Tejeda, director corporativo de mercadeo y ventasFuente externa

“Estamos en un momento de transformación del turismo. Los mercados están evolucionando hacia experiencias más segmentadas, con mayor demanda de marcas reconocidas, flexibilidad en canales de distribución y un consumidor más informado. Nuestra estrategia responde a esa realidad: fortalecer alianzas internacionales, optimizar nuestra presencia en mercados emisores clave y maximizar la rentabilidad a través de una gestión inteligente de la demanda”, afirma Tejeda.

Además el ejecutivo tiene claro que cuando se trata de competir por turista el tema de la experiencia que este pueda vivir en el destino es crucial, indicando que el wellness (bienestar) y compromiso social son centrales.

Al ser abordado sobre otros nichos que faltan por explorar a nivel hotelero, Tejeda dijo que hay que desarrollar propuestas para los envejecientes y el buceo.

En Las Terrenas, Samaná, Donoma Las Terrenas Beach Resort & Spa, Autograph Collection, decidió apostar por una visión renovada del lujo contemporáneo y la gastronomía.

Ubicado donde la luz dorada se encuentra con las costas vírgenes de Playa Las Ballenas, Donoma integra un grupo de hoteles independientes que son "Exactly Like Nothing Else". Como parte del portafolio Autograph Collection de Marriott Bonvoy, la propiedad ofrece 94 habitaciones —que incluyen habitaciones, suites y villas de lujo privadas de hasta cuatro dormitorios.

La inversión para este proyecto según Meicy Díaz, directora comercial de Donoma, es de 35 millones de dólares. “ es una inversión meramente dominicana, pero administrada por Marriott”, aclara.

Meicy DiazFuente externa

Asimismo, la directora comercial dice que el proyecto se aleja del concepto todo incluido, ya que a su juicio el que va a las terrenas va a explotar y conocer.

Hyatt también preveé nuevas aperturas que responden a la evolución del viajero actual, entre las que destacan Hyatt Vivid Punta Cana, el primer resort de esta marca en el país orientado a una nueva generación de viajeros adultos que buscan experiencias más flexibles, auténticas y conectadas con el destino, y Secrets Macao Beach Punta Cana, una propuesta adults-only que ampliará la oferta premium en la zona.

Representantes de HyattFuente externa

Hyatt Vivid Punta Cana abrirá a finales de agosto de este año, Secrets Macao Beach Punta Cana también estaría disponible este año. En el 2029 la marca tiene previsto abrir el Hyatt Cyber Punta Cana, una propuesta pensada para el segmento familiar. Los ejecutivos del proyecto no precisaron el monto de inversión para estos proyectos.

Esta marca tiene en el país 32 resorts y cerca de 17,000 habitaciones.

Estas propuestas fueron presentandas en el marco de la feria Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) 2026, organizada por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).