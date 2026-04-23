El país cuenta con más de US$4,000 MM en proyectos turísticos

República Dominicana cuenta con más de US$4,000 millones en proyectos turísticos en ejecución o planificación. Estos proyectos integran sostenibilidad, innovación y experiencias diferenciadas, y cada uno representa nuevas oportunidades de empleo, inversión y desarrollo local.

El dato fue ofrecido por el primer vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), Javier Tejada, al dejar inaugurada la Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) 2026, una feria consolidada como el principal escenario de comercialización turística del Caribe.

Destacó que en 2025, el país recibió 11,676,901 visitantes y que este 2026 se proyecta alcanzar la meta de más de 12 millones. “Pero esta meta no es un deseo, viene impulsada por el trabajo de los miles de dominicanos que hoy viven del turismo, por la confianza de los inversionistas que eligen nuestro país para traer su capital, y una visión estratégica clara de nuestras autoridades. Es esa combinación la que hace posible la expansión de rutas aéreas y la apertura a nuevos mercados emisores”, sostuvo.

La edición 2026 del DATE reúne a más de 200 empresas de 20 mercados emisores, más de 300 compradores internacionales y una oferta de 120 stands que representan la diversidad del destino. Se proyectan 8,000 citas de negocios, con 5,000 ya confirmadas, que incidirán directamente en la ocupación hotelera, la llegada de visitantes y la generación de divisas.

La vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, Aguie Lendor, centró su intervención en la visión estratégica, los retos del sector y su impacto social “DATE es una plataforma país que conecta nuestra oferta turística con los principales mercados internacionales, generando oportunidades reales de crecimiento para toda la industria”.

En cuanto a las perspectivas del sector, señaló “Debemos continuar apostando por la diversificación del producto turístico, fortaleciendo segmentos como el turismo de salud, deportivo, cultural y de naturaleza, al tiempo que enfrentamos retos como la sostenibilidad ambiental y la capacitación del talento humano”.

La ejecutiva resaltó la importancia de la formación “La calidad del servicio influye directamente en el gasto promedio del visitante y en su fidelización. Por eso, impulsamos programas de capacitación que impactan a miles de colaboradores cada año, en alianza con instituciones académicas”.

También destacó el rol de la mujer en el sector “Casi el 60% de la fuerza laboral del turismo está compuesta por mujeres. Promover su desarrollo profesional es clave para fortalecer la industria y generar mayor equidad social”.

Así mismo resaltó el valor de la gastronomía como parte esencial de la experiencia turística “Una parte importante del gasto de los visitantes se destina a alimentos y bebidas, lo que posiciona la cocina dominicana como un componente esencial de la experiencia”. La gastronomía dominicana es un diferenciador clave que impulsa a productores locales y enriquece la experiencia del visitante”.

La agenda de DATE 2026 incluye además exposiciones magistrales, ruedas de prensa internacionales, espacios de networking y experiencias culturales que destacan la identidad dominicana, así como la participación de importantes aliados comerciales de América y Europa.