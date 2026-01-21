RD promueve su diversidad en el turismo y avanza hacia una mayor conectividad con Europa

Ante más de 700 agentes de viajes y touroperadores, además de tres grandes del turismo: Gabriel Escarrer, Encarna Piñero y Sabrina Fluxá, el ministro de Turismo, David Collado, presentó la diversidad de las distintas zonas del país, como parte de la primera promoción internacional del año en Europa.

Collado informó también que este año se abrirán cinco grandes hoteles de cadenas internacionales en Miches, con una inversión superior a los mil millones de dólares.

El ministro dijo que el país llega con una agenda importante que vende experiencias y el amor que caracteriza a la industria de la felicidad que es el turismo, con actividades que van desde sol y arena, cultura, deportes, vistas de ballenas jorobadas, golf y otras como la gastronomía y el entretenimiento.

República Dominicana está apostando a la diversificación del turismo y una mayor conectividad aérea, dijo el funcionario en su primer “roashow” de este 2026 en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebra en Madrid, España, donde presentó las bellezas que caracterizan al país, acompañado de videos de los destinos y una música contagiosa.

"Nosotros no vendemos un país, vendemos una experiencia maravillosa", indicó Collado.

Collado señaló que su nueva estrategia es seguir recuperando el mercado europeo, que el año pasado aportó un 1,025,000 visitantes al país caribeño.

Aseguró que trabaja incansablemente para que República Dominicana siga siendo el destino favorito de los europeos y para aumentar la cantidad de asientos y las frecuencias de vuelos desde ese continente.

La actividad forma parte del inicio hoy miércoles de la versión 46 de FITUR, la cual se extenderá hasta el próximo domingo.

Por República Dominicana participan más de 60 coexpositores y los presidentes de los principales bancos comerciales del país, Popular, Banreservas y BHD.

Previo al acto, Collado también había dicho que este año las proyecciones son de cerrar negociaciones por más de US$4,000 millones.

El ministro de Turismo explicó que la estrategia dominicana es continuar aumentando la frecuencia de vuelos con Europa y el número de asientos.

Día de la Altagracia

En la actividad, el presidente del Banco Popular Dominicano (BPD), Christopher Paniagua, reafirmó el compromiso con el sector y el crecimiento de un turismo más diverso, inclusivo y sostenible.

Paniagua reconoció el esfuerzo estratégico del Gobierno dominicano, a través del Gabinete de Turismo liderado por el presidente Luis Abinader, y coordinado por el ministro Collado, para posicionar al turismo como el principal motor económico del país.

“La confianza de los inversionistas, tanto nacionales como internacionales es fruto de una labor conjunta entre los sectores público y privado, basada en la estabilidad, reglas claras y visión de desarrollo sostenible”, expresó.

Con más de tres décadas de experiencia como principal socio financiero del sector, el BPD reafirmó su posición como el “banco del turismo”, facilitando soluciones para toda la cadena de valor: desde pequeños emprendimientos turísticos hasta grandes operadores y cadenas hoteleras internacionales, así como infraestructuras y la oferta complementaria, ofreciendo soluciones de financiamiento y estructuración de proyectos para desarrollar proyectos turísticos innovadores que impacten positivamente en la economía nacional y regional.

La entidad cerró el 2025 con US$1,900 millones de respaldo financiero al turismo.

BHD

El presidente del BHD, Steven Puig, destacó el crecimiento del sector, a su juicio el elemento clave de haber desarrollado una cultura paradisíaca, donde el 93% de los visitantes asegura que volverá.

Reveló que el BHD participa con nuevos proyectos e inversiones.

Puig consideró que el rol los agentes de viajes es decisivo.

Banreservas

En el acto también habló el presidente del Banreservas, Leeonado Aguilera, quien afirmó que los agentes de viajes y touroperadores han sido fundamentales en el desarrollo del turismo.

Reconoció el trabajo de Collado y afirmó que el Banreservas estará siempre colaborando con el desarrollo de República Dominicana.