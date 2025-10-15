Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Industria

Actividad manufacturera mejoró en septiembre

En septiembre, tres de las cinco variables mostraron tendencia al alza con relación a agosto.

Percepción. Los empresarios de manufactura se muestran optimista ante el desempeño de la economía.

La manufactura es un sector pujante de la economía dominicana.

Redacción Listín Diario

El Índice Mensual de Actividad Manufacturera (IMAM) continuó ascendiendo al pasar de 55.2 en agosto a 58.7 en septiembre del presente año.

Este índice está compuesto por cinco variables: ventas, producción, empleos, inventarios y tiempos de entrega.

En septiembre, tres de las cinco variables mostraron tendencia al alza con relación a agosto: “Volumen de ventas” pasó de 57.6 a 65.5; “empleo” revirtió su tendencia a la baja y se colocó sobre la barrera de los 50.0 al pasar de 47.1 en agosto a 53.0 en septiembre; y “plazo entrega de suplidores” que pasó de 51.0 en agosto a 54.0 en septiembre 2025.

En cambio, “volumen de producción” pasó de 58.9 en agosto a 58.6 en septiembre, mientras que “inventario de materias primas” descendió de 56.9 en agosto a 55.0 en septiembre.

Es decir, que las cinco variables permanecieron sobre la barrera de los 50.0

El IMAM es una adecuación del Índice de los Gerentes de Compras, (PMI, en inglés) a la realidad del sector manufacturero dominicano, constituyendo un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior, de modo rápido y sencillo. 

Resultados mayores al umbral de 50 indican un desempeño positivo para la industria y una mayor actividad con relación al mes anterior.

Sobre el IMAM

Debido a la posibilidad de realizar las encuestas y recibir sus respuestas de forma rápida, este indicador permite obtener informaciones de tendencias económicas previo a la publicación de estadísticas oficiales y sirve de referencia para los propios economistas, hacedores de opinión y tomadores de decisiones, previendo las tendencias de la marcha económica del sector.

El índice se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y/o gerentes de compras de las empresas asociadas a la AIRD. Los datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online.

Redacción Listín Diario

