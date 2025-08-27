Barrick nombra a Gisselle Valera como presidenta de Barrick Pueblo Viejo

Barrick confirmó a Gisselle Valera como presidenta de Barrick Pueblo Viejo.

Valera ha desempeñado este rol de liderazgo desde su nombramiento en junio y, como presidenta, actuará como la principal portavoz de la compañía ante las partes interesadas clave.

Continuará reportando directamente a Mark Hill, director de operaciones de Barrick para América Latina y Asia Pacífico.

Con más de 16 años de experiencia en relaciones gubernamentales, regulación energética y transacciones tanto nacionales como internacionales, Valera asume el liderazgo de la compañía con un fuerte compromiso con la excelencia operativa y las prácticas responsables que refuerzan la posición de Pueblo Viejo como un referente de la industria.

"La República Dominicana es un país estratégico para Barrick y nuestro compromiso es seguir contribuyendo a su desarrollo económico mientras promovemos operaciones responsables y sostenibles que generen valor compartido para todos", afirmó Valera.

Contribución de Barrick Pueblo Viejo a la República Dominicana

Desde el inicio de su producción comercial en 2013, Barrick Pueblo Viejo ha aportado más de 3,600 millones de dólares en impuestos directos e indirectos, consolidando su papel como un motor clave de la economía dominicana.

La compañía emplea actualmente a más de 3,000 trabajadores directos y a más de 4,000 contratistas, con casi la mitad de ellos provenientes de la provincia de Sánchez Ramírez.